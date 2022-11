Tomasz (30) forsvant for seks år siden: – Godt å kjenne på at vi vet hva som har skjedd

30 år gamle Tomasz Ziolkowski ble meldt savnet etter en fjelltur i 2016. Han ble sist sett av en annen turgåer i området rundt Solnæsvatnet i fjellet rett nord for sentrum av Ulvik.

I løpet av høsten i år mottok politiet meldinger om funn av blant annet klær i området ved Ljoneskrulen, ikke langt unna Solnæsvatnet, skriver Avisa Hordaland, som omtalte saken først.

Nå bekrefter politiet at funnene er levninger etter savnede Tomasz Ziolkowski, og de avslutter dermed forsvinningssaken.

– Det viktigste er at familien har fått vite hva som har skjedd, og at han er funnet, sier stasjonssjef ved Voss politistasjon, Ivar Hellene.

30-åringen fra Polen var sesongarbeider ved et hotell i Ulvik. Foto: Privat

Meldt savnet av kollegaene

Den 6. september 2016 ble Ziolkowski meldt savnet av arbeidskollegaene sine, etter at han ikke dukket opp på jobb.

En turgåer tipset om at han hadde sett den savnede 30-åringen ved Solnæsvatnet, og en større redningsaksjon ble satt i gang.

Stasjonssjef ved Voss politistasjon, Ivar Hellene, forteller at det ble brukt blant annet helikopter, båt og redningshunder i søket etter 30-åringen fra Polen.

Levningene ble funnet i området det ble leita i for seks år siden.

Området er lite fremkommelig, og er preget av ur og stein. Ifølge Hellene er det et område folk sjeldent ferdes i.

– Vi hadde jo håp om å finne han. Det plager oss alltid når noen er savnet, forteller han.

Det ble brukt helikopter i søket etter savnede Ziolkowski. Foto: Vidar Herre / Avisa Hordaland

Påvirket hele bygda

Ziolkowski var i Norge som sesongarbeider, og hadde jobbet et par år ved Brakanes hotell. Det var også der han var ansatt da han først ble meldt savnet.

Flere av de som var ansatt ved hotellet da Ziolkowski forsvant jobber der fremdeles, forteller hotelldirektør Ingrid Prestegard.

– Ingen av oss kommer til å glemme de timene og dagene leteaksjonen pågikk, forteller hun.

Ifølge henne ble hele bygda påvirket av leteaksjonen. Lokale deltok i aksjonen, og hotellet bidro med mat til letemannskapene.

Den varme høsten det året, gjorde at Sea King-helikopteret fløy over bygda i mange dager før politiet gikk over til å lete etter en omkommet.

– Vi har hele tiden hatt troa på at han skulle bli funnet. Det kjennes godt at han er funnet, selv om det er vondt å tenke på. Det er godt å kjenne på at vi vet hva som har skjedd, forteller Prestegard.