Sakte, men sikkert har Bergen og omland friluftsråd fjernet hver eneste svaibøye i fjordene rundt Bergen.

Bøyene gjør at båtene kan fortøyes i naturhavner, uten at de behøver å slippe dregg og anker til bunns.

Kutt i støtten fra regjeringen, og prisøkningen på drivstoff og materialer, gjør at friluftsrådet ikke lenger har råd til å vedlikeholde bøyene.

– Det siste vi vil er at noen legger seg til å sove, og våkner i knust båt i fjæra, sier prosjektleder Gudrun Fatland i Bergen og omland friluftsråd.

Fatland forteller at de lar lysene være avslått så ofte de kan for å spare strøm. Foto: Roza Bawan / NRK

– Sikkerheten er viktigst

Friluftsrådet, som setter ut og vedlikeholder bøyene, har i år fått mindre tilskudd i det reviderte statsbudsjettet.

Og som så mange andre rammes også de av kraftig prisstigning på varer og høye strømpriser.

De anslår at kostnadene til strøm, drivstoff, materialer og annet utstyr kommer til å øke med 1,5 millioner kroner i år.

Det gjør at de ikke lenger kan prioritere vedlikeholdet av bøyene.

– For å kunne drive forsvarlig så måtte vi kutte svaibøyene. Sikkerheten er viktigst, forteller Fatland.

– Ofte opptatt

Svaibøyene har vært et populært tiltak langs kysten utenfor Bergen.

– I helgene er det ofte opptatt i bøyene, og det er jo fordi det er populært, forteller Bjørn Normann.

NRK treffer ham i seilbåten han bruker store deler av fritiden sin på. Han mener bøyene er det beste alternativet for både båt og natur.

– Om man reiser alene så er det mye enklere å fortøye i en svaibøye, enn å prøve å ankre ved land, sier båtentusiasten.

Rammer flere steder i landet

Daglig leder i Friluftsrådenes landsforbund, Morten Dåsnes, forteller friluftsråd over hele landet kjenner på kuttene.

Ifølge ham er grepene Bergen og omland friluftsråd har gjort blant de mest dramatiske tiltakene.

– Når midlene til friluftsformål reduseres. så går det utover arbeidet som kan gjøres, forteller han.

At kuttene har kommet i kombinasjon med prisøkningene på for eksempel drivstoff gjør at skjærgårdstjenesten rammes spesielt hardt.

– Vi kjenner ikke til noen andre som tar inn svaibøyene. Men andre har kanskje litt færre vask av toaletter, eller tømmer søppeldunkene sjeldnere, sier Dåsnes.

Nå ligger svaibøyene lagret i en bunker. Foto: Roza Bawan / NRK

Statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Aleksander Øren Heen, svarer i en e-post regjeringen ønsker å fremme «et aktivt friluftsliv som gir gode opplevelser og store helsegevinster for befolkningen», men at utgiftsøkningene i 2022 har gjort at de har vært nødt til å kutte i støtten til viktige friluftsområder.