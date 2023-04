Anne-Mari Planke, avdelingsleiar for natur og friluftsliv i DNT

– Skredulykkene denne påska er forferdeleg tragiske, og naturlegvis svært belastande for pårørande, hjelpeapparatet og kommunane. Når slike dødsulykker skjer, er det lett å tenkje at vi må innføre strengare ferdselsreglar og ferdselsforbod. DNT er heilt samde i at vi må jobbe meir med ulykkesførebygging, men dette bør først og fremst skje gjennom auka kunnskap, informasjon og eit aktivt nærvær der folk er.

– Skal vi innføre forbod som bryt med allemannsretten, må vi tenkje oss svært grundig om. Friluftslivskulturen i Noreg er basert på at alle er velkommen ut i naturen, men at kvar enkelt må ta ansvaret sjølv. Korleis vil ferdselsforbod påverke folks evne til å gjere eigne vurderingar? Vil folk tenkje at det automatisk er heilt trygt der det ikkje finst forbod? Viss fjellet skal stengjast, må ein heile tida trekkje grenser for kvar det gjeld og kor lenge det skal gjelde. Det blir umogleg å gjennomføre på ein god måte. Vidare må ein også tenkje på kva for nokre andre forslag til forbod som kan komme i kjølvatnet.