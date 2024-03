Sjå Vestlandsrevyen klokka 22.55

I dag fyller rådhuset i Bergen femti år.

Den over 50 meter høge blokka som stod ferdig 18. mars i 1974 har vekt ulike reaksjonar i byen.

Arkitekturen er omdiskutert, og i 2018 blei det oppdaga bygningsproblem som gjorde at dei tilsette måtte ut på dagen.

Men etter totalrenovering og nyopning for nær to år sidan, var det i dag klart for kvit dame.

