Fare for streik for Gardermoen og Bergen lufthavn

– Det er en komplisert mekling, sier Carl Petter Martinsen til NRK.

På vegne av Riksmekleren mekler han nå mellom NHO Luftfart og Fellesforbundet.

Forhandlingene er langt på overtid.

Nå gjenstår kun timer på å komme til enighet, i det mekleren mener er utfordrende spørsmål for begge parter.

– Det gjelder økonomi og tekniske spørsmål. Vanskeligst er spørsmål knyttet til pensjon, sier Martinsen søndag klokken 19.00.

Mekler Carl Petter Martinsen beskriver situasjonen som komplisert. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Disse kan bli tatt ut til streik

Flyteknikere, inspektører og de som håndterer både innsjekk og bagasje, er de som kan bli tatt ut i streik fra mandag morgen ved Gardermoen lufthavn og Bergen lufthavn.

– Jeg kan ikke si noe nå om det blir streik. Partene jobber godt, og det er grunn til å være optimist, sier Martinsen, før han så legger til:

– Med all mekling er det alltid en risiko for konflikt og streik.

Fristen for meklingen går ut ved midnatt.

Særlig de som flyr med SAS og Norwegian vil merke en potensiell streik mandag. Foto: Vidar Ruud / NRK

– Vil få store konsekvenser for SAS og Norwegian

Operativ sjef ved Bergen lufthavn, Asbjørn Tolo, sier at Bergen lufthavn nå kan havne i en situasjon med dobbeltstreik.

– Passasjerer vil allerede merke at politiet er tatt ut i streik, noe som vil gi redusert kapasitet for passkontrollen. Så får vi muligens en til situasjon, sier Tolo.

Brudd i forhandlingene mellom NHO Luftfart og Fellesforbundet, vil særlig ramme dem som reiser med Norwegian og SAS mandag.

– Jeg har fått beskjed om at rundt 400 personer kan bli tatt ut i streik ved Gardermoen og Bergen. Disse personene er først og fremst tilknyttet SAS i Bergen og Norwegian i Oslo, men vil kunne gi ringvirkninger for hverandre med tanke på forsinkelser og potensielle kanselleringer, sier Tolo.

Han understreker at han først og fremst kan uttale seg om Bergen luthavn, men viser til hvor tett lenket de to lufthavnene er.

Personer som håndterer innsjekk, boarding og bagasje er blant dem som vil kunne li tatt ut i streik ved Gardermoen og Bergen. Foto: Ivan Larsson / NRK

– Ta kontakt

– Hvilke beskjed har du til dem som skal ut og fly mandag?

– De må ta kontakt med sine respektive selskaper. En potensiell streik vil dessverre få store konsekvenser for flytrafikken og er svært alvorlig. Det er nok ikke uten grunn at forbundet har valgt ut landets to største flyplasser, sier Tolo.

Den operative sjefen tror morgenflyene vil være minst risikofulle, men at det kan bli verre utover dagen dersom streik settes i gang.

– Det er kjedelig når en streik som dette vil gå utover passasjerer i så stor grad. Vi må bare gjøre så godt vi kan, sier Tolo.

SAS og Norwegian svarer

NRK har spurt SAS og Norwegian om hvordan de nå forbereder seg på en eventuell streik fra mandag.

– Vi kan ikke si noe om hvordan vi kommer til å påvirkes av en eventuell streik. Vi vet ikke hvor mange eller hvilke av flyvninger dette kan ramme, sier Irena Busic, pressesjef i SAS.

– Dersom partene ikke når en enighet, vil vi sette i gang nødvendige tiltak. De kundene som eventuelt blir berørt, vil vi ta direkte kontakt med, sier pressekontakt i Norwegian, Eline Hyggen Skari.