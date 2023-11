Enormt nordlys i kveld – og vinteren kan bli heilt spesiell

– Det er nesten så ein ikkje trur det. Så fantastisk at vi får oppleve dette her på Vestlandet!

Det seier Eva Kristin Holmøyvik Starheim, ho er ei av mange i landsdelen som har strøyma til balkongar og hagar for å fange det uvanleg kraftige nordlyset i Sør-Noreg.

– Det er ein veldig kraftig solvind mot jorda nett no, det skuldast ei kraftig utblåsing på sola som har treft oss i dag for nokre timar sidan. Det er kraftig nordlys over hele landet, seier forskar ved Tromsø geofysiske observatorie, ved Universitetet i Tromsø, Njål Gulbrandsen.

Sjølv får forskaren sett lite til nordlyset, han er på Svalbard, og ser så vidt at det er nordlys i horisonten lenger sør.

Det er særleg frå Tromsø og sørover at nordlyset er kraftig i kveld.

Mette Garnes Holtekjølen tok dette bildet av nordlyset ved Herøy gard på Sunnmøre. Robert Alan Moltu var også ute og knipsa bilde av nordlyset i kveld. Han bur i Haugsbygda på Gursken. Mette Garnes Holtekjølen seier ho aldri har sett rosa nordlys før.

– Fyrverkeri kan berre gå og legge seg

Mette Garnes Holtekjølen var på tur på Herøy gard på Sunnmøre då ho plutseleg fekk sjå ei rosa stripe på himmelen.

– Eg tenkte wow, eg har aldri sett rosa nordlys før, seier ho.

Ho fekk tatt bilde med telefonen sin, men seier ho også brukte tid på å stå og nyte fargespelet på himmelen.

– Det var heilt fantastisk. Eg har aldri sett noko liknande. Eg er veldig gla i fyrverkeri, men dei kan berre gå og legge seg etter dette, seier ho

Det lyser over stille grender i Jølster i Sunnfjord Foto: Torje Bjellaas / NRK

Ein smak på kva vi har i vente

Det er no meir nordlysaktivitet enn det har vore dei siste tjue åra, opplyser forskaren.

– Sola har ein 11-års syklus, og no nærmar vi oss toppen av aktivitet. Det ligg an til å bli ein flott vinter med mykje nordlys framover.

Men ikkje heile landet får i kveld glede av nordlyset, for deler av Noreg har overskya vêr, opplyser Meteorologisk institutt.

– Det er Vestlandet, og særleg Nordvestlandet som har klarvêr. Så er det nokon flekkar i Nord-Noreg, elles er det stort sett skydekke, opplyser meteorolog Gunnar Noer.

Himmelen laga diskotek over Sunnfjord i kveld. Foto: Torje Bjellaas / NRK

Kan vere håp i dagane som kjem

I fylgje ekspertane er det også venta kraftig nordlys i morgon, og kanskje torsdag.

– Nordlyset kan bli så kraftig at det kan hende dei til og med ser det i Tyskland, seier Noer.