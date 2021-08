Båtfører trolig alkoholpåvirket

Føreren av båten som kjørte på land i Romarheimsfjorden natt til mandag, blåste over lovlig promillegrense i alkometeret. Mannen blir fremstilt for blodprøve, opplyser Vest politidistrikt. Minst én person havnet i sjøen, og flere klaget over smerter etter ulykken. Fire personer er sendt til traumemottaket på Haukeland.