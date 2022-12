Barn under bil i Bergen

Det er meldt om eit trafikkuhell i Lyngbøveien i Bergen. Eit barn har komme under ein bil i låg fart på ein parkeringsplass. Barnet er ikkje køyrt over, men har hamna under sjølve bilen. Barnet er vaken og medviten, politi er på stedet for å kartleggja hendingsgangen.