I dag kom dommen fra Hordaland tingrett.

De konkluderer med at det er hevet over enhver rimelig tvil at mannen har gjort det han var tiltalt for, og dømmer mannen i 30-årene til en ubetinget fengselsstraff.

Det var to tilfeller av overgrep som ble anmeldt til politiet, og i forbindelse med etterforskningen gjenopptok politiet en sak fra 2019 som var henlagt.

Mannen er nå dømt også for disse forholdene.

Politiadvokat Eli Andrea Skaar var aktor i saken, hun la ned påstand om at mannen måtte dømmes til 14 års fengsel.

– VI registrerer at vi fikk medhold i skyldsspørsmålket, men vil i samråd med statsadvokaten vurdere anke på straffeutmålingen. Det skal vi ta stilling til i neste uke, sier Skaar.

Poloitiadvokat Eli Andrea Skaar Foto: John Inge Johansen / NRK

Når det gjelder saken som ble henlagt i 2019 viser Skaar til at det har vært en utvikling i den saken.

– Det er kommet opplysninger i ettertid som viser at han har gjort det som han ble anmeldt for i 2019, vi er tilfreds med at han nå er domfelt for dette, sier politiadvokaten.

Hovedbeviset er forklaringene til de tre barna. Under rettssaken ble det problematisert at barnas tilrettelagte avhør kunne vært påvirket av utenforstående.

Blant annet ble det henvist til at det tok nesten tre år mellom to av avhørene på en av jentene, og at forklaringen hun kom med i det siste avhøret avviker sterkt fra det hun forklarte første gang.

Retten skriver i dommen at de fester lit til avhørene av barna og finner ikke grunnlag for å konkludere med at barna er påvirket av noen utenforstående i forbindelse med det de har sagt.

Anker avgjørelsen

Forsvarer Ivar Abrahamsen sier at de vil anke dommen. Foto: John Inge Johansen / NRK

Mannen 30-årene er i tilegg fradømt retten til å inneha stilling i barnehage for fremtiden.

– Min klient er uenig i dommen. Den vil bli anket, skriver forsvarer Ivar Abrahamsen i en tekstmelding til NRK.

Mannen har i sine forklaringer i retten sagt barnehagen var bygd og innrettet på en måte som umuliggjorde overgrep. Dette er tiltak som Bergen kommune satte iverk etter flere hendelser i barnehager i kommunen. Retten skriver i dommen:

Når det gjelder barnehagens rutiner mener retten at de etter sin art er egnet til å minke, men ikke forhindre enhver risiko for at barna kan bli utsatt for seksuelle overgrep. Ryddevakten og/eller sovevakten kan ikke holde konstant oppsyn med hvilerommet der det ene barnet har fortalt at hendelsene fant sted.

Den voksne er alene med barna der. Selv om det er mange barn i hvilerommet, trolig opp til 15 i tillegg til den voksne, mener retten at de beskrevne handlingene kan skje uten at de andre barna ser det.