Mener hytteeiere bør få strømstøtte

Rekordhøye strømpriser har gitt noen tredoblet strømregning for desember.

På Facebook diskuteres strømprisene kraftig. Enkelte som har hytte på Rauland hevder å ha fått regning på opptil 8000 kroner etter å ha oppholdt seg til fjells i noen få dager.

KLAGER: Strømpriser på hyttene diskuteres på Facebook.

Tjener ikke penger

Norges Hytteforbund mener hytteeiere bør være en del av regjeringens støtteordning.

– Vi synes det er underlig at fritidsboliger ikke er med, sier styreleder Trond Hagen.

Han argumenterer med at i hyttekommuner står turister for mye av inntektene til matbutikker, byggevarer og håndverkere.

– Lokalbefolkningen klarer ikke sørge for at matbutikker overlever. Hvis folk slutter å dra på hytta, tjener ikke små og mellomstore skianlegg penger. Dersom de stenger, kan det føre til at færre reiser.

I 2019 hadde 45 kommuner flere registrerte hytter enn boliger. Vinje i Telemark og Hol i Hallingdal var på toppen av denne lista med rundt 3.000 flere hytter enn boliger.

Hagen tror dersom det blir vanlig med høyere strømpriser, så blir det mindre attraktiv å eie hytte i Norge.

– Hytteutbyggingen i Norge vil bremse opp. Jeg tror ikke høye strømpriser er et forbigående fenomen, men er kommet for å bli.

– Ikke bevisste på strømbruk

Espen Grimsgaard eier hytte på Rauland. I desember fikk han en regning på 2600 kroner. I 2020 betalte han 360 kroner den samme måneden.

Han sier det er mye hytteeiere kan gjøre for å redusere strømprisen.

Espen Grimsgaard eier hytte på Rauland, og bruker strømmen fornuftig. Foto: NRK

– Når du får regning på 8000, har du oppvarmet basseng, eller ikke slått av varmen. Noen er ikke bevisste på det i det hele tatt. Det har vi vært.

Når familien reiser fra hytta, skrus strømmen av via en app. På fredager skrus strømmen på før de reiser dit.

Han synes likevel prisen på strøm kunne vært lavere.

– Jeg synes det bør være en ordning for alle, enten de eier hytte eller campingvogn. Prisen burde gått litt ned, mener han.

Vil prioritere boliger

Stortingsrepresentant for Telemark, Tobias Drevland Lund (R), er for makspris på strøm.

– Vi vil utrede toprissystem, slik at folk ikke må betale i dyre dommer. Vi vil sørge for at folk bruker hyttene sine, sier Lund.

Han sier systemet vil gagne dem med ordinært strømbruk, men bruker de store mengder strøm, må de betale mer.

– Oppvarming av boblebad på hytta er et luksusforbruk og ikke et ordinært forbruk, sier han.

Stortingsrepresentant fra Telemark, og leder av energi og miljøkomiteen på Stortinget Terje Aasland (Ap) sier det ikke er aktuelt med ekstra strømstøtte til hytteeiere. Ordningen slik den er nå favner alle, og det er viktig, sier Aasland.

– Det vi har valgt å fokusere på nå, er støtte til husholdningene. Det hjelper også de som har hytter. Det gjør at du får kompensert for høye strømpriser i husholdningen din, og det gjør at du samlet sett betaler noe mindre.

Han legger til at regjeringen er opptatt av å få på plass varige løsninger som gjør at de kan sikre billig strøm til folk, næringslivet og industrien i fremtiden.

Måten å gjøre det på er, ifølge Aasland, å bygge ut mer kraft, flere kraftledninger, samt å gå gjennom situasjonen som er nå, å se om ting kan reguleres eller justeres for å unngå å få ekstreme utslag i kraftprisene.