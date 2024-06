Krossobanen på Rjukan stengt med umiddelbar virkning

I dag bestemte Statens jernbanetilsyn å stenge Krossobanen på Rjukan.

– Den har ikke en vedlikeholdsstandard som vi finner at er sikkerhetsmessig forsvarlig å drive videre, sier direktør Erik Ø. Reiersøl-Johnsen til NRK.

Direktør Erik Ø. Reiersøl-Johnsen i Statens jernbanetilsyn. Foto: STATENS JERNBANETILSYN

Bakgrunnen for tilsynet var bekymringsmeldinger fra ulike hold, som de har vurdert underveis og som er bakgrunnen for at de har gjort et tilsyn nå.

Direktøren sier at de i tillegg har måttet purre på en sikkerhetskritisk prøving av tauene.

– Dette førte til at vi så det som nødvendig med et tilsyn.

Krossobanen er Nord-Europas første totausbane. Banen går fra Rjukan og opp til foten av Hardangervidda.

Krossobanen ble bygget i 1928 som en gave fra Norsk Hydro slik at Rjukan's befolkning kunne ta seg opp i sola i vinterhalvåret.

Totausbanen er i dag en turistattraksjon som er åpen hver dag, hele året, skriver Visit Norway.

Rjukan sett fra Krossobanen. Bilde er tatt i 2014. Foto: Anne Lognvik / NRK

Ikke forsvarlig

Direktøren sier til NRK at det er mange forhold rundt konstruksjonen, som ikke er bekrefta å være sikkerhetsmessig forsvarlig.

– Det bærer preg av slitasje og manglende vedlikehold. Vi er redd for at det skal kunne føre til en alvorlig ulykke.

Jernbanetilsynet hadde tilsyn i går tirsdag, og fikk dokumentasjonen onsdag, som er bakgrunnen for at de konkluderte med å pålegge stans.

– Rapporten som vi har fått i dag har vært kjent for Krossobanen i mange måneder. Det er ikke noe nytt for dem at dette er alvorlige svakheter, sier Reiersøl-Johnsen.

NRK har flere ganger forsøkt å nå daglig leder i Krossobanen, uten å lykkes.

På litt under fem minutter går banen fra nedre stasjon, Krosso, til den øvre stasjonen, Gvepseborg, som ligger 886 meter over havet. Foto: Anne Lognvik / NRK

Omfattende prosess

Direktøren i jernbanetilsynet tror dette er en omfattende prosess.

– Nå må de gå gjennom rapportene de har fått, og sørge for at det utstyret som ikke er dokumentert sikkert enten blir det eller blir byttet ut. Det er deler av bæresystemet som må gjøres noe med, forteller han.

Rapporten er utført av et firma som har stått for mye av vedlikeholdet på Krossobanen. I rapporten peker firmaet på flere urovekkende forhold og forslag til videre tiltak.

Stans er kun et virkemiddel de bruker når det kan være fare for liv og helse.

– Vi har full forståelse for at dette går ut over mer enn Krossobanen selv, men vår jobb er å sikre trygge taubaner for publikum, sier direktøren.

– Når Krossobanen ikke har vist godt nok at publikums sikkerhet er ivaretatt, har vi ikke annet valg enn å stenge banen.