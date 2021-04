Det skal til sammen være snakk om tre gjerningsmenn som skal ha utøvd vold mot tre personer som var til stede i leiligheten, som ligger i sentrum av byen.

– Slik det fremstår nå kan det være et forsøk på ran, uten at vi vet helt bakgrunnen for det som har skjedd, opplyser Marius Knutsen til NRK.

Han er operasjonsleder i Sørøst politidistrikt.

I går kveld ble en mann pågrepet.

– Trolig ikke farlig for andre

Ingen av personene skal være alvorlig skadet.

Det er for tidlig å si noe om hva slags tilknytning de involverte personene har til hverandre, sier operasjonslederen.

Politiet undersøker nå spor på åstedet.

Knutsen tror ikke det er noen grunn til å tro at gjerningspersonene er farlig for andre personer.

Politiet venter foreløpig med å gå ut med signalement i saken.