Bokskatt til Norge for første gang på 400 år

Prinsesse Kristina bodde på Slottsfjellet i Tønsberg på 1200-tallet. Da var det en borg på toppen av fjellet. Tårnet som står der i dag, ble bygget i 1888 som et minnesmerke etter 1000-årsjubileet for Tønsberg som Norges eldste by.

Foto: Philip Hofgaard / NRK