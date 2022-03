Det er torsdag kveld på Torp Sandefjord lufthavn.

Flyet fra Katowice er nesten 30 minutter forsinket.

Marina og Svein Hjelmås venter spent i ankomsthallen. Marina er russisk, men født i Ukraina.

Ekteparet har sagt seg villige til å være fosterfamilie til 15 år gamle Hlib Zhovnienko fra Kyiv.

De har aldri snakket med Hlib, men har fått et bilde.

Han kommer tuslende alene inn i ankomsthallen på flyplassen. Med seg har han en grønn trillekoffert og en liten veske over skulderen.

Praten flyter lett på russisk når de møtes.

Kjenner ingen

Hlib er sendt alene til Norge. Han kjenner ingen.

Moren og faren hans er igjen i Ukraina. Faren skal kjempe mot Russland.

Det er moren til Hlib som har arrangert flukten. Hun har vært i dialog med ekteparet Hjelmås, og hun har ordnet flybilletter.

Hlib forteller at vennene hans er igjen i Ukraina. De fleste har forlatt Kyiv til fordel for andre og tryggere steder i landet. Noen må kjempe i krigen.

Han har sett bomber, kampfly og tanks på nært hold.

Når han får spørsmål om hvordan han føler seg når han har landet på norsk jord, svarer han at han føler seg normal.

– Jeg er trygg her, sier han.

FØRSTE MØTE: Fostermor Marina Hjelmås sammen med 15 år gamle Hlib Zhovnienko på Torp Sandefjord lufthavn. Foto: JOHN-ANDRE SAMUELSEN / NRK

Ønsker flere fosterhjem

Marina og Svein ønsket å hjelpe ukrainske flyktninger etter at krigen brøt ut. De har fått hjelp av Belarusisk forening i Norge som hjelper flyktninger fra Ukraina.

Det var Darya Shut fra Belarusisk forening som tok kontakt og spurte om de ville være kontaktfamilie for Hlib.

Dette mens han er på mottak, og eventuelt som fosterfamilie hvis myndighetene tillater det.

Det var moren til Hlib som ønsket at han skulle bo hos en familie og ikke på et mottak.

Shut forteller om foreldre i Ukraina som holder barna igjen, men som til slutt skjønner at de må sende barna sine ut av landet for at de skal bli trygge.

Hun håper at flere norske familier kan melde seg som fosterfamilier.

– De fortjener det. De trenger omsorg og noen som bryr seg om akkurat dem. De trenger et hjem, sier Shut.

HJEM: Styremedlem i Belarusisk-foreningen i Norge, Darya Shut, har jobbet for å få Hlib til et trygt hjem i Norge. Foto: JOHN-ANDRE SAMUELSEN / NRK

Bufdir skriver på sine nettsider at mange tar kontakt med dem for å bli fosterhjem for enslige mindreårige flyktninger.

Disse godkjennes ut fra samme regelverk og på lik linje med andre fosterhjem.

Mistet hjemlandet

Som russisk, føler Marina på skam.

Hun forteller at hun har vært redd for å snakke russisk offentlig, og var usikker på om hun skulle gå på jobb den første tiden etter at krigen brøt ut.

– Jeg satt den første uken på kontoret og var redd for å gå ut og se mennesker. Jeg var redd de skulle tro at jeg representerte Putin og Russland, sier hun gråtkvalt.

Hun føler at hun har mistet hjemlandet.

Hun har fortsatt håp om at de kan dra tilbake til Ukraina og besøke familie og venner, men frem til det vil hun ta dem imot hos seg.

Til neste uke får Marina og Svein svar på om de blir godkjent som fosterfamilie slik at Hlib kan bo hos dem. For å bli godkjent, må de blant annet på kurs og få hjemmebesøk.

Hun håper de får lov.

Frem til de får godkjenning, skal Hlib bo på et mottak for mindreårige asylsøkere.

SULTEN: Hlib var sulten etter reisen, og fikk litt å spise etter at han ankom Torp. Foto: JOHN-ANDRE SAMUELSEN / NRK

Hlib vet ikke hvor lenge han må bli i Norge, men han har planer for fremtiden.

– Planene mine når krigen slutter, er å dra hjem og se familien og venner.