Jeg begynner å gråte bare av tenke på det, sier Turid Jespersen.

– Vi har bygd huset stein for stein, og det har vi ikke tenkt til å forlate. For andre mennesker er et hus bare et hus, men det er det ikke for oss. Det er hjemmet vårt, sier Arvid Jespersen.

Ekteparet sitt hus ligger midt i byggeplanene til den nye fastlandsforbindelsen.

Debatt i flere tiår

Paret har oppdratt to jenter i hjemmet på Nøtterøy i Færder kommune.

Nå har de også sju barnebarn som kommer på besøk i huset de har eid i over femti år.

I like mange tiår har debatten om ny fastlandsforbindelse mellom Tønsberg og Færder rast.

Utredningene har kostet over hundre millioner kroner, men gang på gang har planene strandet.

Nå er det nærmere byggestart enn noen gang.

MYE TRAFIKK: Den eneste forbindelsen mellom Tønsberg og Nøtterøy er høyt trafikkert.

Løsningen som er vedtatt har politisk flertall både i Færder, Tønsberg og i fylket.

Bypakka, som den også kalles, skal redusere biltrafikken gjennom Norges eldste by, bidra til mindre køkjøring og ikke minst øke øyboerens sikkerhet.

Likevel er det flere skjær i sjøen.

30 boliger må jevnes med jorda for den vedtatte planen.

Prisene har økt siden prisoverslaget i 2021 og politikerne har vedtatt å gå fra fire felts til to felts bru.

Veiprosjektet kommer også til å koste innbyggerne store summer i bompenger.

Hvor mye er ikke klart, men det som er helt sikkert er at den omstridte bomringen, som ble lagt ned i 2016, gjenoppstår.

Illustrasjonskartet viser at brua vil plasseres mellom Smørberg og Ramberg og gi en alternativ forbindelse til Nøtterøy.

Dette er bakgrunnen Ekspandér faktaboks Det skal bygges bro mellom Smørberg innerst i Tønsbergfjorden og Ramberg i Færder kommune. Det må innløses ca. 30 eiendommer for å få det til. Kommunene tilbyr tidlig innløsning for disse, og mange hus er allerede kjøpt.

Ny fastlandsforbindelse er et av flere prosjekter i Bypakke Tønsberg-regionen. Bakgrunnen for Bypakka er behov for en robust og samfunnssikker fastlandsforbindelse og behov for å håndtere trafikkøkningen fra forventet befolkningsvekst.

Prosjektet har røtter tilbake til 2010 hvor det kom en bestilling på å gjennomføre en såkalt konseptvalgutredning. En fastlandsforbindelse har vært tema i politikken i flere tiår før den tid.

Tidligst mulig oppstart av byggearbeidene vil være i 2025, med tidligst mulig veiåpning i 2029.

Fastlandsforbindelsen fikk i 2021 en estimert prislapp på 4 178 millioner kroner. Denne prisen må oppdateres som følge av usikkerhet i markedet.

En bompengering skal være med på å finansiere brua. Tønsberg har tidligere hatt bomring. Den ble etablert i 2004, og var ferdig nedbetalt i 2016.

Omtrent 1/3 av trafikken på Kanalbrua flyttes over på den nye brua. Den vil avlaste trafikken på Nordre Nøtterøy og i Tønsberg sentrum. Om lag 14 500 kjøretøy vil passere brua i døgnet. Kilde: Vestfold og Telemark fylkeskommune.

30 boliger må vike

Når en reguleringsplan er vedtatt har fylkeskommunen rett til å erverve den grunnen som er nødvendig for å bygge ny vei.

Arvid og Turid kjemper for å beholde huset sitt.

– Jeg lenker meg fast om jeg må, sier Turid.

– Hva tenker dere om at dere må flytte?

– Det orker jeg ikke tenke på. Da håper jeg at jeg er død. Det er å ta hjertet ut av kroppen vår.

Må gå utover noen

Ordfører i Færder kommune Jon Sanness Andersen sier han har stor forståelse for at det er trist for dem det går utover.

Ordfører Jon Sanness Andersen forteller at ny fastlandsforbindelse har vært et tema i over 50 år.

– De får erstatta verdien av boligen sin, men det er klart det er vanskelig. Men skal man bygge vei nord for Nøtterøy som er tilfellet her, uansett hvor vi hadde bygd den, så hadde det gått utover noen.

Ikke alle er motvillige

I køen ved overgangen til fastland møter vi Tom Nilsen. Han er også en av de 30 boligeierne som må vike for brua.

Nylig pakket han flyttelasset, og solgte huset til kommunen.

Tom Nilsen er positiv til at det blir ny fastlandsforbindelse selv om han har måtte selge huset sitt til kommunen.

– Jeg syns det er helt greit. Nå må vi bli ferdig og komme i gang, sånn at vi får en alternativ løsning. Selv om jeg ikke syns løsninga er den beste, er jeg for at de skal få løst saken.

Tom har fått seg nytt bosted på Nøtterøy.

– Vi har funnet en plass vi håper vi kan trives.

Alle må betale for broa

En bompengering rundt Tønsberg er planlagt for å finansiere deler av byggekostnadene.

Jurist Kristoffer Colban Eriksen er engasjert i saken.

Jurist Kristoffer Colban Eriksen er frivillig engasjert på vegne av dem som er direkte berørt.

Han mener det er underkommunisert hvor dyrt det vil koste innbyggerne i Tønsberg og Færder.

– Legger vi dagens sats på 25 kroner til grunn, er vi fort oppe i en årlig ekstrakostnad per familie på 15 000 kr og 300 000 kr totalt over 20 år. Det vil være store utgifter for en småbarnsfamilie som skal levere til skole og fritidsaktiviteter, mener han.

Illustrasjonskart av hvor den tidligere bompengeringen har vært plassert.

Tror folk flest er fornøyd

Ordfører Jon Sanness Andersen forklarer at bompengefinansiering må til for samfunnssikkerheten til Færder-samfunnet.

– Hvis ikke kanalbrua funker, så vil Færder-samfunnet i praksis stoppe opp.

Mange ulike løsninger i form av bruer og tunneler har vært oppe til vurdering.

– Dette har vært diskutert i over 50 år, så nå er det på tide at vi faktisk bestemmer noe. Jeg tror at folk flest er fornøyd med at vi nå har landa på den løsningen som er valgt.

Illustrasjon av brua sett fra Vear og mot byen

Uenig

Jurist Kristoffer Colban Eriksen mener det motsatte.

– Jeg sitter med det motsatte inntrykket. Mitt inntrykk er at mange er enige med meg i at dette er den dyreste og dårligste løsningen, som vil gi mer kø enn i dag.

Eriksen forteller at han er med i en innbyggergruppe som i disse dager jobber med å formulere en ny underskriftskampanjen og undersøkelse.

– Vi vil gjøre en enkel undersøkelse med ja og nei – for å danne oss et bilde om det er denne løsningen folk vil ha eller ikke.