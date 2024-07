Rundt 40 personer måtte hentes ned fra Gaustatoppen med helikoptertransport fredag kveld.

Gaustabanen står på grunn av teknisk feil.

Det ble en lang dag på tur for mange i reisefølget, som har ventet i over 3 timer på å få alternativ transport ned fra fjellet. Foto: Tipser

De første turistene ble fraktet ned av helikopter klokken 20.40 fredag kveld. Like før klokken 22 var alle fjellturistene nede, opplyser daglig leder i Gaustabanen.

Ble oppfordret til å gå

Det var mange hundre mennesker som skulle ta fatt på nedfarten fra fjellet fredag ettermiddag, da de fikk beskjed om den tekniske feilen ved 17-tiden, ifølge tips til NRK.

– Det var ikke det jeg hadde sett for meg i dag, sier en kvinne i reisefølget.

Alle personene som hadde mulighet til det, ble oppfordret til å ta beina fatt.

– De som sitter igjen har ulike funksjonshemninger eller er familier med små barn, fortalte hun.

Helikopteret frakter folk ned fra Gaustatoppen, på grunn av teknisk feil på Gaustabanen. Foto: Tipser

– Ingen stor sak

Daglig leder i Gaustabanen, Halvor Haukaas bekrefter at det er en teknisk feil på banen.

– Da må vi stoppe. Vi har bestilt helikopter for å sørge for at de kommer ned igjen uten å vente for lenge. Dette er ingen stor sak, sier han.

Haukaas vet foreløpig ikke årsaken til feilen eller hvor lang tid det vil ta å rette opp.

Betjeningen på Gaustatoppen får ros for å ta godt vare på turistene.

– Utrolig hyggelige og omsorgsfulle mennesker. Vi satt først en time i en kald tunnel, men nå har vi fått komme inn i en kantine og nå har vi det bra, sa kvinnen i reisefølget like før klokken 20 fredag kveld.