Personbil kjørt inn i et tre

En mann i 60 årene skal ha kjørt inn i et tre i Re. Nødetatene er på stedet og fant store materielle skader på bilen. Mannen skal ha fått et illebefinnende før han kjørte i treet. Føreren er tatt med til legevakt for sjekk, melder politiet på Twitter. Førerkort er beslaglagt og sak er opprettet.