– I møte med politiet er det kanskje mange som har fått forelegg for dette, og de vil kanskje nå tenke at det nødvendigvis ikke var riktig, sier kvinnens advokat, Jan Kildahl.

I juni ble Vestfold-kvinnen stoppet av politiet i en kontroll i Drammen.

Kvinnen i 20-årene sto i en saktegående kø og mobiltelefonen hennes lå i passasjersetet. Køen stoppet helt opp i cirka ett minutt. Mens bilen sto stille, låste hun opp mobilen med høyre hånd for å sende en melding om at hun ble forsinket.

Hun rakk ikke å sende meldingen fordi køen begynte å bevege seg igjen. Hun la derfor fra seg telefonen.

Likevel ble hun stoppet og fikk en bot på 2000 kroner for mobilbruk i bil. Kvinnen nektet å betale boten og saken endte i retten.

Drammen tingrett mener nå at hun ikke har gjort noe galt – nettopp fordi bilen ikke var i bevegelse da hun brukte mobilen og at trafikkforskriften er uklar på dette punktet.

REAGERER: Trygg Trafikk reagerer på at kvinnen er frikjent. Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Mange eksempler

– Folk har nok trodd at når man stopper på rødt lys og bilen står helt stille, kan man tillate seg å sjekke telefonen, sier Kildahl.

Han tror det er en del eksempler på at folk har vedtatt et forelegg for det hans klient nå er frifunnet for.

– Hvis denne dommen blir stående, har man blitt forelagt en lovforståelse som er uriktig og i så fall også fått en straff på bakgrunn av en uriktig forståelse, sier han.

– Hvis man har vedtatt et forelegg for tilsvarende tidligere, er det noe man kan gjøre i ettertid?

– Hvis det viser seg at man har fått straff på bakgrunn av en uriktig lovforståelse, kan man kreve det gjenåpnet.

Han mener at hvis det skal være slik at det er ulovlig å bruke telefonen når bilen står stille enten ved rødt lys eller i kø som i dette tilfellet, så må trafikkforskriften skrives om.

Trygg Trafikk: – Forkastelig

Trygg Trafikk undrer seg over dommen fra tingretten.

– Jeg synes det gir noen uheldige signaler. Slik trafikken er i dag krever det oppmerksomheten din både fra synet og hørselen. Det at man skal holde på med andre ting, som å skrive en tekstmelding, mener jeg er forkastelig, sier distriktssjef for Trygg Trafikk i Vestfold, Mette Magnussen.

– Men er det trafikkfarlig dersom bilen står helt stille?

– Man har i hvert fall konsentrasjonen et helt annet sted. Det kan være farlig også for dem som kommer bak, som ser at det blir grønt lys eller kan regne med at bilen foran kjører. Det kan også være farlig hvis man ikke får med seg alt som kan skje rundt bilen, sier hun.

Ville inndra førerkortet

Aktor i saken, politiadvokat Magnus Rindal Fredriksen, ba om at kvinnen skulle dømmes til å betale en bot på 2000 kroner og miste førerkortet i seks måneder fordi hun hadde prikker i førerkortet fra før.

Aktor ville også kvinnen skulle dømmes til å betale 5000 kroner i saksomkostninger.

I tillegg til å bli frikjent, er kvinnen tilkjent saksomkostninger på 7800 kroner.

Det har ikke lyktes NRK å få tak i Fredriksen i dag.

– Jeg tenker at det er en riktig og god dom, og for min klient var det en veldig viktig dom, sier Kildahl.