Dyrere å bråke i helgene enn på hverdagene

For første gang har fem politidistrikter i Sør-Norge utarbeidet felles satser for hvor mye det skal koste å bryte loven.

Påtaleleder i Sør-Øst politidistrikt, Kjell Johan Abrahamsen, opplyser at de andre politidistriktene vil kunne ha andre bøtesatser, men at det pågår et arbeid for å se om dette direktivet kan gjøres nasjonalt.

– Det er opp til de sju resterende politidistriktene å vurdere selv, sier han.

Her er bøtesatsene for noen straffbare forhold i de fem politidistriktene, Oslo, Øst, Agder, Sør-Øst og Sør-Vest:

Satser for bøter i de fem politidistriktene Forhold Bøtesats i kroner Ordensforstyrrelse 8 000 (10 000 i helg) Ikke rette seg etter politiets pålegg 8 000 (13 000 i helg) Forulempe offentlig tjenestemann 8 000 Fysisk hindre politiet 10 000 Spytting mot/på offentlig tjenestemann 12 000 (tiltale) Kjøp av alkohol til mindreårige 6 000 Urinering på/ved offentlig sted 6 000 Nyte rusdrikk på offentlig sted m.m. 2 500 Tilgrising (flaskeknusing/forsøpling) 2 000 Kroppskrenkelse 10 000 Hensynsløs atferd 6 000 Trusler Tiltale Kjøp av seksuelle tjenester fra voksne 25 000 Mindre tyveri 3 000 Dokumentfalsk 10 000 Skadeverk 6 000 Cannabis - bruk 3 500 Kilde: Sør-Øst politidistrikt/Påtaleleder Kjell Johan Abrahamsen

Flere tusen kroner

I oversikten over bøtesatsene kan en se at det er langt dyrere å få bot for ordensforstyrrelse og det å ikke rette seg etter politiets pålegg, i helger enn i hverdagen.

Ifølge Abrahamsen er det flere grunner til det. Blant annet at det er større mulighet for at ting kan utvikle seg i helger når flere folk er samlet.

– Hvis vi tar ordensforstyrrelser, så er det ofte knyttet til at det er mange folk samlet på for eksempel utesteder, og da er det viktig å ha kontroll på publikum og at det ikke tildrar seg.

– Hvorfor er det kun disse to tingene som skiller seg ut i helgene?

– Det er fordi det erfaringsmessig er da det skjer mest. Det er da folk er ute på byen. Man må også se ordensforstyrrelse og dette med å rette seg etter politiets pålegg, litt i sammenheng.

– Hvis det for eksempel tildrar seg på et utested og politiet har behov for å ta tak i situasjonen, er det desto viktigere at det er et enda sterkere ris bak speilet i helgene når det er mange folk til stede og fare for at det utarter.

Viktig med respekt

Ordensforstyrrelse handler om å forstyrre den alminnelige fred og orden. Det kan være knuffing, høylytt krangling eller det å forstyrre natteroen.

Å ikke rette seg etter politiets pålegg betyr å ikke gjøre det politiet sier.

– Det kan være typisk ved ordensforstyrrelse. Da er man pliktig å etterkomme politiets pålegg. Gjør man ikke det, er det straffbart og vil kunne møtes med en bot på 8 000 kroner, eller fra 13 000 kroner i helgene.

– Det er veldig viktig at folk respekterer politiets pålegg for at vi skal kunne klare å opprettholde alminnelig fred og orden, sier Abrahamsen.