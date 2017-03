Wikileaks med lekkasjer om CIAs hacking-kapasitet: – Et katastrofalt sikkerhetsbrudd

Wikileaks publiserte tirsdag en større mengde dokumenter som skal komme fra CIAs Center for Cyber Intelligence. Lekkasjen, som Wikileaks har gitt kodenavnet «Vault 7», er den mest omfattende lekkasjen fra etterretningsbyrået noensinne, hevder Wikileaks.

– Denne usedvanlige samlingen, som omfatter flere hundre millioner linjer programmering, gir tilgang til hele CIAs hacking-kapasitet, hevder Wikileaks i en pressemelding.

CIAs hacking-avdeling, som formelt tilhører Center for Cyber Intelligence (CCI), hadde ved nyttår over 5.000 registrerte brukere og har utviklet over 1.000 hacking-verktøy, ifølge Wikileaks.

Det omfattende materialet har ikke blitt gjennomgått i sin helhet, men organisasjonen har allerede publisert noen hovedfunn:

CIAs verktøy er laget for å kunne utnytte svakheter ved en rekke amerikanske og europeiske teknologiprodukter, som Apples iOS-plattformer, Googles Android-plattform og Microsofts Windows-plattform.

Wikileaks mener mye tyder på at blant andre journalister kan være en målgruppe for hackingen.

Fjernsynsapparater fra Samsung kan utnyttes til avlytting.

Ifølge The New York Times hevder Wikileaks også at CIA, sammen med samarbeidende etterretningsbyråer, har klart å utvikle verktøy som kan omgå krypteringen på populære tjenester som Signal, WhatsApp og Telegram.

Ifølge uttalelsen fra Wikileaks kan regjeringshackere komme seg inn i Android-telefoner og «hente lyd og beskjeder allerede før krypteringen aktiviseres».

Snowden: – Virker ekte

CIA-direktør Mike Pompeo, som bare har vært i jobben siden 23. januar, har fått en stor utfordring i fanget, skriver nyhetsbyrået Ap. Foto: Jacquelyn Martin / AP

Nyhetsbyrået Associated Press skriver at materialet tilsynelatende gir et «unikt innblikk» i etterretningsbyråets virkemidler når det gjelder cyberspionasje.

– Omfanget er så stort at CIAs hackere ved utgangen av 2016 hadde mer programmering enn det som trengs til å styre hele Facebook. CIA hadde på et vis utviklet sitt eget NSA, men med enda mindre forklaringsplikt og uten å måtte svare offentlig om budsjettets omfang, heter det i Wikileaks pressemelding.

Opprinnelsen til det omfattende materialet som Wikileaks har lagt ut, har imidlertid ikke latt seg bekrefte av Ap. CIA har ikke svart på gjentatte meldinger om kommentarer, men Ap påpeker at Wikileaks kan vise til en lang rekke tidligere lekkasjer som senere har vist seg å holde vann.

En ekspert som har sett på publikasjonene, Jake Williams ved Rendition Infosec, sier til Ap at publikasjonene virker ekte. USA Today, som også har gjengitt Wikileaks' materiale, skriver at de heller ikke har vært i stand til å få en kommentar fra CIA.

NSA-varsleren Edward Snowden skriver på Twitter at han ikke har rukket å komme seg gjennom alt det lekkede materialet foreløpig, men mener det virker som «en stor greie» og «ekte».

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Wikileaks kontroversielle grunnlegger, Julian Assange, skriver i pressemeldingen at cybervåpen utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Foto: JACK TAYLOR / Afp

«Katastrofalt sikkerhetsbrudd»

Ifølge Wikileaks har deler av det lekkede materialet sirkulert blant tidligere hackere som har jobbet for den amerikanske regjeringen på en «uautorisert måte».

Nyhetsbyrået Ap skriver at lekkasjene, dersom de er autentiske, vil bety «nok et katastrofalt sikkerhetsbrudd for den amerikanske regjeringens etterretningsmiljø».

– Det er ingen tvil om at det pågår brannslukking nå. Det vil ikke overraske meg om det er folk som bytter karrierer, eller får karrierene sine avsluttet, i dette øyeblikk, sier Williams ved Rendition Infosec til Ap.

Kilden som har gitt Wikileaks materialet, uttaler at det er viktig å skape offentlig debatt rundt temaet og diskutere hvorvidt CIAs hacking-virksomhet går ut over etterretningstjenestens mandat.

Kilden ønsker også å starte debatt rundt temaer som sikkerhet, produksjon, bruk, utbredelse og demokratisk kontroll med cybervåpen.

– Når ett eneste cybervåpen er løst der ute, kan det spre seg rundt omkring i verden på sekunder og utnyttes av både rivaliserende makter, nettmafia og tenåringshackere, sier Wikileaks-grunnlegger Julian Assange i pressemeldingen.