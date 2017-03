Spicer presset om Obama-overvåkning: – Jeg er lei av dette spillet

Lørdag hevdet USAs president Donald Trump at hans forgjenger Barack Obama drev telefonavlytting av ham før valget i fjor. Tirsdag holdt Trumps pressetalsmann Sean Spicer pressebrifing i Det hvite hus, og de alvorlige påstandene ble igjen et tema.

– Jeg har svart på det flere ganger tidligere. Vi har ikke flere kommentarer, og viser til uttalelsene vi kom med i helgen, sier Spicer.

I søndagens uttalelse heter det blant annet at president Trump ber Kongressen om å granske de «potensielt politisk motiverte undersøkelsene» under valgkampen i 2016. De frammøtte journalistene ønsket likevel ikke å la temaet ligge, og Spicer fikk blant annet spørsmål om Trump har tatt direkte kontakt med FBI-direktør James Comey for å diskutere påstandene.

Spicer gjentok det samme som Det hvite hus sa i helgen, som er at Trump ikke personlig har bedt Comey om å etterforske saken.

– Jeg tror ikke vi skal involvere oss på den måten, da vil dere skrive saker om hvordan vi involverer oss. Det er ikke lurt. Som han (Trump, journ.anm.) sa på søndag, så mener vi at den etterforskningen skal gjennomføres av sikkerhetskomiteen i Senatet.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

– Jeg vil ikke spille dette spillet

Avisa New York Times skrev i helgen at FBI-direktør Comey selv har tatt kontakt med justisdepartementet for å be dem avvise Trump-påstandene.

Obama har selv avvist påstandene gjennom sin talsmann Kevin Lewis. Lewis sa i helgen at Obamas regjering hadde en «grunnleggende regel» om å ikke blande seg inn i uavhengig etterforskning ledet av Justisdepartementet.

Spicer fikk tirsdag også et direkte spørsmål fra en av journalistene i Det hvite hus, Journalisten lurte på om Spicer selv tror på at Obama har beordret overvåkning av Trump.

– Jeg skjønner hvorfor du spør om det, men jeg er ikke her for å svare på egne vegne. Jeg er her for å snakke på vegne av USAs president. Vi har spilt dette spillet før, svarte Spicer.

USAs president Donald Trump kom denne helgen med oppsiktsvekkende påstander om forgjengeren Barack Obama. Foto: Pablo Martinez Monsivais / AP

– Ingen grunn til å trekke anklagene

Spicer fikk også en rekke spørsmål om han selv har sett bevis for den angivelige overvåkningen.

– Jeg svarte på dette i går også. Svaret er det samme. Det er en bekymring for hva som skjedde under valgkampen i 2016. Senatet har kapasitet til å undersøke dette, og det må de få lov til å gjøre, sier Spicer, som også ble spurt om Trump kommer til å trekke anklagene.

– Hvorfor skal han trekke disse anklagene før de engang er undersøkt? Det riktige her er at Kongressen skal undersøke dette, sier Spicer.

I tillegg til spørsmål om overvåkningspåstandene, ble Spicer tirsdag også spurt om hvilke tanker Trump har gjort seg om tirsdagens nyheter fra Wikileaks.

Organisasjonen har lekket flere tusen dokumenter som angivelig gir et «unikt innblikk» i CIAs overvåkningsmetoder. Ifølge Wikileaks har CIA utviklet metoder som blant annet gir muligheter til å hacke alle de mest brukte operativsystemene i smarttelefoner, samt Samsung-TV-er.

Spicer svarte kort at det er for tidlig å kommentere saken, fordi den ikke har blitt evaluert ennå.