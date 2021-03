Vulkanutbrudd i nærheten av Reykjavík

Vulkanutbruddet pågår ved Fagradalsfjall på Reykjanes-halvøya. Det befinner seg rundt 40 kilometer fra Reykjavík.

Røde skyer lyser nå opp nattehimmelen, viser bilder fra området.

Keflavik flyplass befinner seg på halvøya, og all flytrafikk inn og ut er stanset, opplyser det meteorologiske instituttet på Twitter.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Røde skyer lyser nå opp nattehimmelen, viser bilder fra området. Du trenger javascript for å se video. Røde skyer lyser nå opp nattehimmelen, viser bilder fra området.

De skriver videre at det nå er «kode rød» for luftfarten, men instituttet opplyser også at de ikke har sett så sterke utslag på seismografene.

Island har ventet på et mulig utbrudd i denne vulkansonen i flere uker. Landet har vært i beredskap siden øya de siste ukene har blitt rokket av en serie jordskjelv som knyttes til voksende underjordiske magmastrømmer i det geotermiske Krýsuvík-området.

Målinger har i lengre tid vist geologisk aktivitet ved Keilir-fjellet 30 kilometer fra Reykjavík. Det har vært flere titalls tusen små og store skjelv i området.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Norsk geolog: – Veien stengt

Geolog Børge Johannes Wigum bor i Reykjavík, og har fulgt situasjonen rundt vulkansonen på Reykjanes med spenning den siste tiden. Utbruddet kom likevel overraskende på.

– Det er fordi jordskjelvaktiviteten har roet seg veldig de siste to dagene. Myndighetene var ute og sa at det nå var mindre sannsynlig at det skulle komme et utbrudd. Det var veldig lite aktivitet i kveld også. Jordskjelvet ble oppdaget på et webkamera, som fanget opp lyset, sier Wigum til NRK på telefon fra Reykjavík.

Børge Johannes Wigum er en norsk geolog, bosatt i Reykjavík på Island. Han sier til NRK fredag at til tross for at vulkanutbruddet var ventet lenge, kom det likevel brått på. – Jordskjelvaktiviteten har roet seg veldig de siste to dagene.

På en klar dag kan han fra verandaen sin se rett på Fagradalsfjall, som ligger 30 kilometer unna. Men i kveld ser ikke folk i den islandske hovedstaden så mye til utbruddet.

– det er litt yr og tåke, så det er ikke så god sikt. Kystvakten har dratt dit med helikopter for å forsøke å observere. Det er ganske mange skuelystne innbyggere her som har forsøkt å ta seg til området, men myndighetene har bedt folk holde seg hjemme og stengt hovedveien mellom Reykjavík og Keflavik, sier den norske geologen.

– Flytende utbrudd

Et utbrudd anses ikke å være noen trussel for folks liv, men islandske myndigheter har planene klare for å evakuere befolkningen på Reykjanes hvis det blir nødvendig.

Tettstedet Grindavik ligger nærmest der det har vært utbrudd. Der bor det 3500 mennesker, og det er rett i nærheten av turistattraksjonen Den blå lagune.

Ekspertene tror ikke det er fare for en ny askesky, lik askeskyene fra Eyjafjallajökull i 2010, som satte store deler av den europeiske flyflåten på bakken i mange dager.

– Dette er sannsynligvis bli et flytende utbrudd. Det eneste er at det kan komme svoveldioksidgass som kan være ubehagelig for folk, sier Wigum