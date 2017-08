Vil gi ekstra ferie til ansatte som trener

Boligselskapet Mimer i Sverige har klekket ut ideen i et forsøk på å motivere sine ansatte.

– Å få lov til å trene og gjøre det man synes er gøy, samtidig som man tjener en ukes ferie, er helt fantastisk, sier garantikoordinator hos boligselskapet, Antonio Paramio til DR Nyheder.

De ansatte hos det kommunale selskapet kan tjene opptil én ukes ekstra ferie om de trener tre timer i uken.

HR-sjef hos Mimer sier de vil bekjempe stress og dyrke motivasjon hos arbeidstakerne.

– Vi vet at mosjon er et virkemiddel til å øke motstandskraften. Det fungerer som god medisin, og derfor gir vi dette et forsøk, sier Wivecka Ljungh.

Kan bli stress

Selv om muligheten for mer ferie kan bidra til ekstra treningsmotivasjon, er det ikke sikkert det er like effektivt i lengden, sier førsteamanuensis ved NTNU og ekspert på arbeidshelse Marit Christensen.

– Det er positivt å oppfordre til trening og helsefremming. Likevel ligger det en utfordring i hva slags motivasjon dette gir, sier hun.

KAN FØRE TIL STRESS: Treningsmotivasjonen bør helst komme innenfra, sier psykolog Marit Christensen. Foto: NTNU / PRESSEFOTO

Christensen sier det er avgjørende i lengden at man også har en indre treningsmotivasjon.

– Ekstern motivasjon går fortere over.

Hun understreker at trening er helsefremmende og kan føre til mindre sykefravær, men er usikker på om det vil bidra til å øke motivasjon og jobbengasjement i arbeidshverdagen.

– Om man vil at arbeidstakere skal bidra mer i hverdagen må det gå mer spesifikt på arbeidsoppgaver, sier hun, og lister opp spennende oppgaver, ansvar og ros fra leder som effektive virkemidler.

Psykologen sier dessuten at kravet om tre timer i uken for å få ferie kan føre til ekstra stress.

– Jeg har troa på frihet til å trene så mye man ønsker selv. Om man er en sliten småbarnsmor eller eldre arbeidstaker kan kravet om tre timer i uken være en tilleggsbelastning som gir stress.