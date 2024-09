Varsler storstreik i Israel mandag

Mandag morgen stenger Israels største flyplass, Ben Gurion, for all flytrafikk, ifølge fagforeningsunionen Histadrut.

De representerer hundretusenvis av arbeidstakere i offentlig sektor. Søndag har de annonsert en streik for å legge press på regjeringen om å få løslatt gislene som er fanget i Gaza.

– Jøder blir myrdet i tunnelene i Gaza. Det er umulig å forstå og må stoppes, sier leder Arnon Bar-David på en pressekonferanse i Tel Aviv søndag.

Tidligere på dagen har han møtt organisasjonen Forum for gisler og savnede familier, skriver Times of Israel.

Foreløpig er streiken ventet å vare i en dag. Bar-David sier Histadrut vil vurdere en forlengelse på et senere tidspunkt.

– En avtale er viktige er noe annet. I stedet for en avtale får vi døde kropper i poser.

Fant gisler døde i tunnel

Det israelske militæret (IDF) fant seks døde gisler i en tunnel i Gaza lørdag. Ifølge talsperson Daniel Hagari, ble disse brutalt drept av Hamas.

Hersh Goldberg-Polin, Ori Danino, Eden Yerushalmi, Almog Sarusi, Alexander Lobanov, and Carmel Gat er gislene som nå er meldt drept. Foto: AP

Hamas benekter dette, og hevder gislene ble drept i et luftangrep.

Uavhengig av dødsårsak høster Benjamin Netanyahu og hans regjering nå enorm kritikk. Til tross for månedsvis med forhandlinger, har Israel og Hamas fortsatt ikke blitt enige om hverken en våpenhvile eller en avtale om å få gislene løslatt.

Organisasjonen for de savnede gislene har fra før av oppfordret til store protester.

Samtidig har israels opposisjonsleder Yair Lapid bedt fagforeninger, bedrifter og hele kommuner om å gå ut i streik.

– Ta til gatene

Ordføreren i Tel Aviv, Ron Huldai, har bekreftet at deres kommunale ansatte vil få fri deler av mandag for å delta i demonstrasjonene.

– Frem til klokken 12 vil det bli ingen offentlige tjenester, og vi vil la alle ansatte gå ut og støtte familiens kamp. Ta til gatene.

I tillegg til Histadrut har også Produsentforeningen (MIA) støttet en streik, skriver Reuters.

– Regjeringen må sørge for at den gjør alt for å få gislene tilbake så snart som mulig, selv under begrensningene av en våpenhvile. Jeg ber alle virksomheter i Israel om å handle for å få dette til, sier foreningens leder Ron Tomer.

Han sier folket er splittet, og at de må handle for å forene samfunnet.

– Uten gislene vil vi ikke kunne avslutte krigen, rehabilitere oss selv som samfunn, og vi vil ikke kunne begynne å rehabilitere den israelske økonomien.

Flere redningsoperasjoner

Hamas og Islamsk hellig krig bortførte rundt 250 israelere og utlendinger under angrepet 7. oktober i fjor. Rundt 1200, mange av dem sivile, ble drept i angrepet.

IDF regner med at om lag 100 personer fortsatt holdes som gissel i Gaza. Forrige uke sa IDF at 34 var bekreftet døde. Med lørdagens funn er antallet 40.

Israel har gjennomført flere redningsoperasjoner i Gaza, i tillegg til luftangrep. Forrige uke ble 52 år gamle Farhan den åttende personen som ble reddet ut i live.

I juni ble også fire andre gisler reddet ut. Den gang mistet nærmere 300 palestinere livet under redningsoperasjonen.

Over 40.000 palestinere har blitt drept siden krigens utbrudd, ifølge palestinske helsemyndigheter. Tallene er ikke bekreftet av NRK, men anses av FN som pålitelige.