John Kirby var pressetalsmann for utenriksdepartementet under utenriksminister John Kerry, men gikk av sammen med sjefen sin 20. januar. Foto: MANDEL NGAN / Afp

Ved siden av Det hvite hus er utenriks­departementet den eneste statlige institusjonen som har pleid å gi en daglig pressekonferanse eller pressebrifing.

Under utenriksminister John Kerry holdt pressetalsmann John Kirby daglige pressebrifing der han forklarte USAs posisjon når det gjaldt forskjellige forhold. Også Kerry selv holdt jevnlige pressekonferanser.

Siden 19. januar, dagen før Donald Trump ble innsatt som president, har ikke utenriksdepartementet holdt en eneste pressebrifing, skriver CNN.

Ingen ny pressetalsmann er ansatt og den offisielle Twitter-kontoen til talsmannen er ikke oppdatert siden Kirby takket for seg 20. januar.

Under 50 ord

Utenriksminister Tillerson hadde sin internasjonale debut da han deltok på G20-møtet for utenriksministere i tyske Bonn i forrige uke.

Ifølge journalistene som fulgte Tillerson, sa han under 50 ord til media i løpet av de to dagene besøket varte.

Onsdag reiste Tillerson til Mexico for å ha samtaler. Vanligvis offentliggjøres slike planer av utenriksdepartementet, såfremt det ikke er et hemmelig møte.

Denne gangen var det meksikanske medier som informerte sine amerikanske kolleger.om reisen.

Pressemeldinger om nasjonaldager

Også den offentlige listen på utenriksdepartementers hjemmeside over Tillersons uttalelser viser svært få uttalelser.

Bortsett fra en tale til de ansatte da han startet i stillingen, er det eneste som ligger på siden gratulasjoner i anledning forskjellige lands nasjonaldager.

Onsdag 22. februar er de to pressemelding, en i anledning Estlands nasjonaldag og en i anledning øystaten Saint Lucias nasjonaldag.

Utenriksminister Rex Tillerson på vei opp til flyet som onsdag skulle ta ham fra Andrews Air Force Base utenfor Washington til Mexico. Media fikk kjennskap til turen via meksikansk presse, ikke via USAs utenriksdepartement. Foto: Carlos Barria / AP

Kritiserer tausheten

Flere tidligere ansatte i utenriksdepartementet kritiserer tausheten.

De mener at et utenriksdepartement uten stemme lar andre land få frem sine versjoner om viktige ting som angår USA, uten at den amerikanske versjonen kommer frem.

– Hvis ikke utenriksdepartementet engasjerer seg med verden foran et kamera, mister man muligheten til å forme den internasjonale oppfatningen av hva USAs politikk er, sier tidligere leder for utenriksdepartementets presseavdeling, Jeff Rathke, til CNN.

Kommer fra annen bakgrunn

Mens begge president Barack Obamas utenriksministere, Hillary Clinton og John Kerry, var tidligere Senatorer og hadde lang erfaring fra politikken, kommer Tillerson fra oljeindustrien.

Steve Coll, har skrevet en bok om oljeselskapet ExxonMobil som Tillerson ledet, og sier at Tillerson ikke er vant til å svare på spørsmål fra pressen på samme måte som sine forgjengere.

Han tror også at Tillerson vil være svært forsiktig med å si noe offentlig som går på tvers av det president Trump har gjort.

– Det er ikke måten man gjør det på i Exxon. Du snakker ikke høytog stiller spørsmål om sjefens grunnleggende holdninger foran tilskuere, sier Steve Coll til NPR.