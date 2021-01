USAs justisdepartement trekker opplysninger om drapsplaner

– Det finnes ingen direkte bevis for det, sier fungerende statsadvokat Michael R. Sherwin, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Statsadvokaten går dermed langt i å trekke tilbake påstander fra den føderale påtalemyndigheten i Arizona om at grupper som stormet Kongressen planla å fange og likvidere folkevalgte.

Opplysningene kom frem i siktelsen som er tatt ut mot Jacob Chansley fra Arizona, mannen som ble fotografert inne i Kongressbygningen i bar overkropp, vikinghjelm og pelslue.

Chansley blir ofte referert til som «QAnon Shaman».

Flere motiver

Etterforskerne fant en lapp til Mike Pence som de mener Chansley skrev. På den sto det: «rettferdigheten kommer». Han ble pågrepet fordi det er en alvorlig fluktrisiko, og fordi han er en fare for samfunnet, heter det.

– Sterke bevis, inkludert Chansleys egne ord og handlinger i Kongressen, støtter opp om at hensikten til opprørerne var å ta til fange og likvidere folkevalgte i den amerikanske regjeringen, heter det ifølge nyhetsbyrået AFP.

Ifølge rettsdokumenter som CNN omtaler, sitter påtalemyndigheten på en SMS hvor en mann skriver at han ønsket å drepe leder i Representantenes hus, Nancy Pelosi. Mannen brakte ifølge kanalen med seg flere våpen og ammunisjon til Washington.

Leder av Representantenes hus, Demokraten Nancy Pelosi Foto: J. Scott Applewhite / AP

Politimyndighetene har advart mot at det var flere motiver blant dem som stormet Kongressen. En FBI-etterforskning er i gang for å avsløre om noen hadde planer om å gjøre mer enn å forstyrre godkjenningen av Joe Bidens seier i valget.

Militærpersonell og politifolk

Minst 21 nåværende eller tidligere militær- og politifolk ble observert i eller rundt Kongressen under stormingen i forrige uke. En av dem er pågrepet, og over ti soldater og politibetjenter er under etterforskning. Det viser en gjennomgang nyhetsbyrået AP har gjort.

Amerikanske ekstremisteksperter har i mange år vært bekymret for at høyreradikale militsgrupper og hvit maktgrupper radikaliserer og rekrutterer personer med bakgrunn fra politiet eller militæret.

Soldater fra Nasjonalgarden er utplassert rundt Kongressen. Foto: Andrew Harnik / AP

En ansatt i Pentagon sa til AFP torsdag at forsvarsdepartementet har sett en økning i høyreradikal aktivitet i militæret det siste året. Det speiles også i resten av samfunnet.

– Vi vet at noen grupper aktivt forsøker å rekruttere militærpersonell til sin sak, eller oppmuntrer medlemmene til å verve seg til militæret med formål å tilegne seg forsvarets ferdigheter og erfaringer, sa han.

Pentagons generalinspektør sier det skal åpnes en gransking for å undersøke hvor effektive programmene i militæret, for å motvirke støtte til ekstreme og kriminelle grupper, er.

Etterforskes for drap

FBI etterforsker nå 37 navngitte personer for drap på en politibetjent som døde under stormingen av Kongressen, ifølge avisen The New York Times. Brian Sicknick var en av fem som døde under opptøyene.

Politibetjent Brian Sicknick døde under opptøyene. Foto: ELSA / AFP

Politibetjenten døde av skadene han pådro seg da han ble slått ned med et brannslukkingsapparat under stormingen. 14 andre politibetjenter ble skadd, ifølge et etterforskningsdokument som avisa har fått tilgang til.

FBI-sjef Christopher Wray sier at mer enn 200 mistenkte er identifisert i forbindelse med opptøyene. Blant dem er det tatt ut siktelse mot den amerikanske svømmeren, og OL-gullvinneren, Klete Keller.

Den tidligere OL-gullvinneren i svømming Klete Keller (38) Foto: Thomas Kienzle / AP

FBI leter fortsatt etter personer som kan utgjøre en sikkerhetstrussel mot innsettelsesseremonien 20. januar. Til nå har de pågrepet flere enn 100 personer. FBI frykter flere voldelige angrep i tida framover. Etterretningsagenter har blant annet sett kinesiske, iranske og russiske forsøk på å hisse opp stemningen i Washington.