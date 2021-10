Unicef: Hvert 11. minutt dør en ungdom av selvmord

Regjeringer må sette inn mer penger og ressurser for å hjelpe barns psykiske helse. Det er hovedbudskapet i Unicefs rapport som legges frem tirsdag.

For første gang handler Unicefs «State of the World’s Children» – «Tilstanden til verdens barn» – om deres psykiske helse.

Rapporten er den største studien i dette århundre som tar for seg den mentale helsen til barn og unge i verden, skriver AP.

– Psykisk helse er en del av et menneskes totalhelse. Vi har i altfor lang tid, både i rike og fattige land, sett en mangel på forståelse for dette. Dette må endres nå, sier Unicef-direktør Henrietta Fore.

46.000 selvmord i året

Rapporten viser til tall fra 2019 – før pandemien – som viser at 46.000 unge i alderen 10–19 år tar sitt eget liv hvert år.

Det tilsvarer at et barn eller en ungdom begår selvmord hvert 11. minutt.

Det gjør selvmord til den femte hyppigste årsaken til død blant 10-19-åringer i verden. I gruppen 15–19 år er selvmord den fjerde hyppigste, etter trafikkulykker, voldshendelser og tuberkulose.

For jenter 15–19 kommer selvmord på tredjeplass etter tuberkulose og komplikasjoner rundt svangerskap.

I Vest- og Øst-Europa, Sentral-Asia og Nord-Amerika er det enda verre. Der er selvmord den nest hyppigste årsaken til død blant barn og unge.

Verre under pandemien

Unicef-direktør Henrietta Fore. Foto: Andreas Gebert / Reuters

Mens tallene for selvmord er fra før pandemien, skriver Unicef at barn og unges mentale helse nå er ytterligere forverret.

– Nasjonale nedstengninger og bevegelsesrestriksjoner har ført til at barn har tilbrakt umistelige år borte fra familier, venner, klasserom og lek, sier Henrietta Fore.

Totalt anslår Unicef at 98 millioner gutter og 78 millioner jenter i alderen 10–19 år lever med en eller annen form for mental lidelse.

Mer enn 1 av 7 barn og unge i samme aldersgruppe antas å leve med en diagnose på mentale helseplager, basert på WHOs definisjon.

– Selv før pandemien led altfor mange barn og unge av psykiske helseplager. Vi frykter at vi bare ser toppen av isfjellet av konsekvensene for barn og unge, sier direktør for barns rettigheter og bærekraft i Unicef, Kristin Oudmayer.

Nå frykter Unicef at pandemien vil henge over en generasjon barn i mange år fremover. Kanskje vil hele livet bli endret for barn som har mistet skolegang på grunn av pandemien.

– Faren er at ettervirkningene av pandemien vil virke inn på lykken og helsen til barn og unge i mange år fremover, sier Henrietta Fore.