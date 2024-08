Tirsdag er det en uke siden store ukrainske styrker stod bak et overraskende angrep inne i Russland.

Russland ser ut til å være tatt på senga. Ukrainas angrep forbløffer omverdenen.

Belønnes med Leopard2-stridsvogner?

Ifølge Ukrainas største avis NV – The New Voice of Ukraine, har de ukrainske styrkenes operasjon inne i Russland allerede gitt konkrete resultat.

Tysklands forsvarsminister Boris Pistorius hilser på ukrainske soldater på opplæring i Tyskland. Leder av forsvarskomiteen i Tyskland, Marcus Faber, foreslår flere tyske stridsvogner til Ukraina etter offensiven i Russland. Foto: LIESA JOHANNSSEN / Reuters

Avisen skriver at Tyskland er oppmuntret til å gi flere og tyngre våpen.

Lederen for forsvarskomiteen i den tyske nasjonalforsamlingen Bundestag, Marcus Faber, tar til orde for å sende flere tyske Leoprad2-stridsvogner.

– Ukrainas offensiv mot Russland i Kursk-regionen går bedre enn forventet, sier Marcus Faber.

Faber legger vekt på at ukrainernes angrep tvinger Russland til å trekke tilbake betydelige styrker fra frontlinjen inne i Ukraina.

– Dette fører til mindre press på selve frontlinjen inne i Ukraina. Det som skjer er en grunn til å diskutere levering av flere Leopard2-stridsvogner, sier lederen av forsvarskomiteen i Bundestag.

I juli leverte Tyskland 8 Leopard1-stridsvogner til Ukraina, skriver ukrainske NV.

Ønsket til Faber kommer i tillegg til tidligere tyske løfter. Ifølge pressetjenesten til Bundestag er 18 Leopard2 og 58 Leopard1 stridsvogner allerede levert eller i ferd med å bli levert til Ukraina. Deler av leveransen skjer i samarbeid med Danmark, melder Bundestag.

Ukraina: – Kontrollerer 1000 kvadratkilometer

Forsvarsledelsen i Ukraina hevder at landets militære styrker nå har kontroll over om lag 1000 kvadratkilometer i Russland, skriver Reuters. Dette er ikke bekreftet av uavhengige kilder.

Ukrainas president Zelenskyj besøkte Bundestag i Berlin 11. juni. Nå kan han få flere stridsvogner som følge av offensiven i Russland. Foto: Axel Schmidt / Reuters

– Vi fortsetter våre offensive operasjoner i Kursk regionen. Nå kontrollerer vi om lag 1000 kvadratkilometer av Russland, sier Oleksandr Syrskyi.

Han leder angrepet inn i Russland og oppdaterte president Zelenskyj om offensiven mandag, skriver Reuters.

Russland har ikke bekreftet at ukrainske styrker kontrollerer så store områder.

Guvernøren i regionen Kursk, Alexei Smirnov, sier at ukrainske styrker kontrollerer 28 tettsteder og at området utgjør om lag 40 kvadratkilometer, skriver Reuters.

Ifølge lokale myndigheter i Kursk, er 120.000 russere evakuert fra regionen sør i Russland, skriver Deutsche Welle.

Gir Ukraina gode forhandlingskort

Kleder av forsvarskomiteen i Bundestag, Marcus Faber, sier at Ukrainas offensiv viser befolkningen i Russlande at Vladimir Putin har mistet kontrollen og at ledelsen av det russiske forsvaret har feilet.

– Det som skjer nå gir et grunnlag for fredssamtaler med etterfølgeren til Putin og til samtaler med Putin i Den internasjonale straffedomstolen, sier Marcus Faber retorisk på meldingstjenesten X.

Tyskland har levert mange Leopard1 stridsvogner til Ukraina. Foto: LIESA JOHANNSSEN / Reuters

Ukrainas president Zelenskyj sier at angrepet inn i Russland skjer for å trygge Ukrainas sikkerhet.

Han viser til at svært mange av angrepene fra russisk side skjer fra regionen Kursk som ligger nær grensen til Ukraina.

Zelensky sier at regionen Sumy i Ukraina som ligger nær grensen til Russland, er blitt angrepet 2100 ganger siden 1. juni.

– Russland må tvinges til forhandlinger. Den dårlige måten Russland slåss på, kan tvinge Putin i den retningen, sier Zelenskyj.