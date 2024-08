For to uker siden invaderte Ukraina Russland. Selv hevder ukrainerne at de har tatt kontroll over godt over 1000 kvadratkilometer med russisk territorium og nesten 100 landsbyer og bosettinger.

Dette er ikke verifisert av uavhengige kilder.

Onsdag formiddag kommer det meldinger om at én person ble drept og ytterligere to skadet i et ukrainsk droneangrep i Kursk, opplyser fungerende guvernør Aleksej Smirnov, melder Reuters.

Kamphandlinger i Malaja Loknja i Kursk nært grensen til Ukraina. Bildet er fra en video delt av det ukrainske luftforsvaret 20. august. Foto: 95th Air Assault Brigade / Reuters

Det skjer etter at Russland natt til onsdag ble utsatt for det de kaller for det største ukrainske droneangrepet så langt i krigen. 45 droner skal ha blitt sendt fra Ukraina med kurs for Moskva. Alle ble skutt ned, ifølge det russiske militæret.

Ingen av droneangrepene er heller bekreftet av uavhengige kilder.

Men Russlands president Vladimir Putin har sett seg nødt til å handle. Soldater er hentet fra fronten i Ukraina, og ferske rekrutter er mobilisert.

Det er imidlertid ikke de eneste tiltakene som er innført.

Møtte Tsjetsjenia-alliert

Tirsdag dro Putin på et overraskende besøk til den russiske republikken Tsjetsjenia i Nord-Kaukasus. Dette er Putins første besøk på 13 år. Han ble varmt tatt imot av sin nære allierte, republikkens leder Ramzan Kadyrov.

Russlands president Vladimir Putin (lengst frem til høyre) ved siden av Tsjetsjenias leder Ramzan Kadyrov. Her møtte de to tsjetsjenske soldater i Gudermes tirsdag 20. august. Foto: VYACHESLAV PROKOFYEV / AFP

– Så lenge vi har menn som dere, så er vi totalt umulig å beseire, sa Putin da han snakket til soldater på et militærakademi.

Før han reiste til Tsjetsjenia tok han også turen innom Beslan i Nord-Ossetia. Der møtte han mødrene til barna som ble drept da islamistiske terrorister angrep en skole i 2004. Over 300 mennesker, blant dem over 100 barn, ble drept i angrepet.

Russiske myndigheters håndtering har blitt beskyldt for å ha bidratt til de høye dødstallene.

Putin brukte også dette besøket til å understreke viktigheten av å kjempe samme mot de ukrainske invasjonsstyrkene:

– På samme måte som vi kjempet mot terrorister, må vi i dag kjempe mot dem som begår forbrytelser i Kursk-regionen og i Donbas, sa Putin.

Russlands president Vladimir Putin var 20. august på et minnemonument over de som ble drept i angrepet mot en skole i Beslan i Nord-Ossetia i 2004. Foto: Vyacheslav Prokofyev / Reuters

Sistnevnte var en henvisning til den østlige regionen av Ukraina som er under russisk kontroll.

– Vi skal straffe de kriminelle. Det er ingen tvil om dette, understreket Putin.

Men også i Kursk har de lokale myndighetene sett seg nødt til å handle.

– Ro og sikkerhet

Et av tiltakene som er innført i Kursk, ble kunngjort tirsdag av fungerende guvernør Aleksej Smirnov.

– Det operasjonelle hovedkvarteret har bestemt seg for å innføre et forbud mot alkoholholdige drikkevarer fra klokken 17 i Kurtsjatovskij-distriktet og byen Kurtsjatov, skrev Smirnov på Telegram.

En russisk soldat skyter mot ukrainske soldater på et hemmelig sted i Kursk. Bildet ble det av Russlands forsvarsdepartement mandag 19. august. Foto: AP

Begrensningen innføres onsdag. Den gjelder bare butikker, ikke restauranter, påpeker han.

– Målet er å sikre offentlig ro og sikkerhet i forbindelse med antiterroroperasjonen i Kursk-regionen, skriver han videre.

Dette er ikke første gang en begrensning av alkohol innføres. Det er allerede innført begrensninger i en rekke andre distrikter i Kursk, samt byen Lgov.

