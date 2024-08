– Jeg satt i kjelleren og skalv

Russiske Galina Grisjtsjenko puster tungt og har satt seg i en vinduskarm.

NRK møter 88-åringen da hun og sønnen kom til et evakueringssenter i den ukrainske byen Sumy like før helga. Det er ukrainsk politi som har kjørt dem dit.

Det er bare noen timer siden hun, sammen med sønnen Oleg Grisjtsjenko, flyktet fra hjemmet sitt i Kursk fylke og inn i Ukraina.

– Jeg beklager. Jeg har ikke sovet på seks netter. Jeg er ikke i god form. Det er vanskelig å tenke.

I TRYGGHET: Sønnen Oleg Grisjtsjenko og Galina er til sjekk på det lokale sykehuset i den ukrainske byen Sumy. Foto: Mykhailo Tsymbal / NRK

Grisjtsjenko forteller at hun bor i byen Sudzja i Kursk fylke, under ti kilometer fra grensa til Ukraina.

Denne uka tok ukrainske styrker kontroll over byen etter flere dager med harde kamper.

Hun forteller om dramatiske dager etter at den ukrainske bakkeoffensiven startet for snart to uker siden.

– Jeg kunne ikke forlate huset mitt. Jeg har hjerteflimmer og satt i kjelleren min og skalv.

Grisjtsjenko og sønnen forteller at de satt sju dager i kjelleren mens de hørte lyden av bomber.

KAMPER: En bygning i sentrum av den russiske byen Sudzja etter harde kamper mellom ukrainske og russiske styrker. Foto: Yan Dobronosov / Reuters

– Jeg var redd, men jeg måtte passe på mora mi, sier sønnen Oleg Grisjtsjenko.

Han bor til vanlig i USA, men dro til Russland for å få mora si ut av hjemlandet.

De siste månedene har han blitt mer og mer bekymret etter hvert som de russiske grenseområdene har blitt angrepet blant annet med ukrainske droner.

Men før han kom så langt var den ukrainske bakkeoffensiven i gang.

Truffet av drone

Han forteller at da han kjørte fra Kursk by til Sudzja hadde de russiske soldatene trukket seg ut.

Men like før han kjørte inn i byen der han vokste opp, ble bilen hans truffet av en drone.

Han viser fram en hoven og blå underarm.

DRONE: Oleg Grisjtsjenko forteller at armen hans ble skadet da bilen han kjørte ble truffet av en drone. Foto: Eirik Pessl-Kleiven / NRK

Han klarte likevel å ta seg fram til huset til mora.

– Det første jeg gjorde var å dekke til vinduene, jeg fant fram sandsekker og soveposer, slik at vi kunne oppholde oss i kjelleren.

Ukrainske styrker banker på

Oleg Grisjtsjenko forteller at etter tre dager i kjelleren, banket ukrainske styrker på døra.

Han sier at han ba dem om hjelp til å komme seg ut og forklarte at han både har russisk og amerikansk statsborgerskap.

TILFLUKT: Folk i den russiske byen Sudzja søker tilflukt i en kjeller etter at ukrainske styrker rykket inn i Kursk fylke for snart to uker siden. Foto: AP

Soldatene skal ha bedt dem om å holde seg i kjelleren og vente til de ble kontaktet.

Etter fire dager fikk de beskjed om å gjøre seg klare, sier han.

Ukrainske soldater skulle evakuere dem ut av Russland og til Ukraina.

Evakuert til Ukraina

NRK treffer Oleg Grisjtsjenko igjen dagen etter utenfor det lokale sykehuset i Sumy der han har undersøkt armen. Moren er innlagt og venter på svar på noen prøver.

Han sier de er i god form.

I GOD FORM: Oleg Grisjtsjenko håper han skal klare å reise tilbake til USA sammen med mora si så fort som mulig. Foto: Eirik Pessl-Kleiven / NRK

Ukrainske myndigheter sa denne uka at de jobber med å etablere såkalte humanitære korridorer inne i Kursk fylke, skriver nyhetsbyrået Reuters. Målet er at folk skal klare å komme seg trygt bort fra kampene.

Skeie om situasjonen på grensen mellom Russland og Ukraina Du trenger javascript for å se video.

Viseminister Iryna Veresjtsjuk sa denne uka at Ukraina prøver å få på plass en rute for sivile fra Kursk fylke og inn til den ukrainske byen Sumy, skriver Ukrainskaja Pravda.

NRK har kontaktet ukrainske myndigheter, men har så langt ikke lyktes med å få en kommentar til historien som Galina og Oleg Grisjtsjenko forteller.

Jevgenjia Kravtsjuk, som er medlem av den ukrainske nasjonalforsamlingen, sier til den tyske TV-kanalen Deutsche Welle at det er eksempler på folk som har flyktet til Ukraina.

– Jeg måtte gjøre noe, sier Oleg. Hvordan kunne jeg fortsette å leve et lykkelig liv i USA eller et annet sted hvis mora mi hadde dødd. Jeg hadde ikke noe valg. Jeg er ingen helt. Jeg er bare en sønn.