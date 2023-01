Ukraina: Minst 11 mennesker drept og 11 såret i russiske angrep i dag

I alt 11 ukrainske regioner ble rammet av rakettangrepene, sier en talsperson for Ukrainas statlige beredskapstjeneste ifølge nyhetsbyråene AP og AFP.

Ordføreren i Kyiv, Vitalij Klitsjko, opplyste tidligere på Telegram at én er drept og to skadd i Golosijvskij-distriktet. De skal ha blitt truffet av en rakett.

I tillegg har tre mennesker mistet livet og sju blitt skadd i et angrep mot et energianlegg i Zaporizjzja, ifølge lokale myndigheter.

Torsdag morgen ble det rapportert om eksplosjoner i flere ukrainske byer, blant annet i hovedstaden Kyiv.

I Vinnytsia, Mykolajiv og Dnipro ble det meldt om eksplosjoner, skriver Kyiv Post. Ifølge avisen gjennomførte Russland et stort missilangrep mot Ukraina.

– De første russiske missilene er skutt ned, sier stabssjef Andriy Yermak.

Gjennom dagen har 47 av 55 russiske raketter blitt skutt ned, ifølge det ukrainske forsvaret.

Seks bombefly

Guvernøren i Odesa, Maksym Marchenko, skriver på Telegram at det for tiden er betydelige problemer med strømforsyningen som følge av rakettangrep.

– Flere energiinfrastrukturanlegg er truffet og skadet i våre og andre regioner i Ukraina, sier han.

Talsperson i det ukrainske luftforsvaret, Jurij Ignat, sier at seks bombefly av typen Tupolev Tu-95 tok av fra Russland.

– Vi er forberedt på mer enn 30 raketter, som vi allerede har begynt å se i ulike områder.

En russisk tjenesteperson i den ukrainske regionen Luhansk 25. januar. Foto: ALEXANDER ERMOCHENKO / Reuters

Advarer

Alle ble oppfordret til å søke tilflukt i bomberommene. Flyalarmen kunne høres i mesteparten av Ukraina.

Det skjer etter at Russland angrep Ukraina med droner gjennom natten, ifølge det ukrainske forsvaret.

Droneangrepene skal hovedsakelig ha vært fokusert rundt sentrale regioner og hovedstaden Kyiv, melder NTB.

Flyalarm over hele Ukraina 26. januar. Foto: Alerts in UA

Forsvaret opplyser at ukrainsk luftvernsystem skjøt ned alle de 24 dronene. I en uttalelse torsdag morgen skriver de at det er stor fare for flere luft- og droneangrep over hele landet.

Myndighetene i Kyiv sier at 15 av dronene var rettet mot hovedstaden, men at de ikke har forårsaket noen skader.