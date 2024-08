Det har tidligere vært meldt om en brann i en militær flybase i samme region, skriver Kyiv Independet.

– I går kveld angrep de ukrainske forsvarsstyrkene Lipetsk flybase, skriver de selv på Telegram.

Der skal de blant annet ha ødelagt flybomber. En kraftig brann skal så ha oppstått, opplyser de.

Droneangrepet satte i gang en kjedeeksplosjon som detonerte mer enn 700 bomber, sier en ikke navngitt ukrainsk etterretningskilde til Kyiv Independent.

Angrepet skjedde 280 kilometer fra den ukrainske grensen.

Kartet viser regionhovedstedene i Lipetsk og Kursk, hvor Ukraina har gjennomført offensiver.

Ni personer skal være skadd Lipetsk, ifølge regionsguvernør, Igor Artamonov på Telegram. Dette er ikke bekreftet av andre kilder.

Palle Ydstebø, som er sjef for seksjon for landmakt ved Krigsskolen, sier hendelsene må sees i sammenheng med ukrainske bakkeoffensiver i naboregionen Kursk.

Bakkeinvasjon i naboregionen

Tirsdag morgen rullet ukrainske militære kjøretøy over grensen til den russiske regionen Kursk. Flere medier omtaler angrepet som «det største angrepet på russisk territorium siden begynnelsen av Ukraina-krigen».

De ukrainske styrkene skal ha rykket ti kilometer inn i regionen. Fredag formiddag erklærer Russiske myndigheter unntakstilstand i Kursk, skriver Reuters som viser til det russisk statlige nyhetsbyrået RIA.

Russiske krisemyndigheter bistår innbyggerne i Kursk med evakuering. Bildet er publisert av Russiske myndigheter. Foto: Det russiske kriseministeriet via Reuters

– Det er ganske omfattende logistikk som skal til for å få fram disse styrkene, sier Ydsebø. Han legger til at det nok er snakk om over ti tusen ukrainske soldater.

– Russland brakte krigen til landet vårt og burde kjenne på hva den har gjort, sa den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj i en tale torsdag kveld.

Tidligere generalløytnant Arne Bård Dalhaug tror Ukraina ønsker å dra den russiske befolkningen inn i krigen.

Nå går de inn med bakkestyrker for å signalisere at det russiske militæret ikke er i stand til å beskytte befolkningen sin langs grensen, tror han.

– Det er klart det er en alvorlig ting hvis det bildet skulle feste seg hos russerne, at de ikke er trygge langs grensen.

Generalløytnant Arne Bård Dalhaug. Foto: Kristin thrane / nrk

Vil binde opp russiske styrker

Ydstebø tror Ukraina ser an hvordan Russland responderer på angrepene.

Det virker som om den russiske ledelsen, både politisk og militært, sliter med å få oversikt over situasjonen og at de derfor sliter med å reagere, sier han.

Han tror Ukrainas mål er å binde opp russiske styrker og få Russland til å trekke styrker bort fra hovedfronten i Luhansk og Donetsk, der de har presset på ganske hardt.

Palle Ydstebø er sjef for seksjon for landmakt ved Krigsskolen Foto: Terje Pedersen / NTB

Mye tyder på at Russland har begynt å flytte reserver fra disse opp, legger han til.

– Jeg regner med at Ukraina forventer at Russland vil sende forsterkninger og at de har forberedt seg på bekjempe disse forsterkningene mens de er på vei og sårbare.

Erkjenner russiske tap

En video publisert på sosiale medier fredag, verifisert av nyhetsbyrået Reuters, viser en konvoi med 15 utbrendte russiske militære lastebiler langs veien der ukrainske styrker har vært i byen Oktyabrskoye i Kursk.

Et av kjøretøyene er markert med en Z, som symboliserer at kjøretøyet er en del av «spesialoperasjonen» i Ukraina, skriver nyhetsbyrået.

Den russiske generalen Apti Alaudinov, som er kommandant for de tsjetsjenske styrkene som kjemper i Ukraina, erkjenner russiske tap, ifølge Kyiv Independent

– Situasjonen er ikke irreversibel, ingenting overnaturlig skjedde. Ja, vårt folk døde, det er et faktum. Fienden har gått inn i flere bebodde områder, sier han i videoen publisert torsdag, gjengir avisa.