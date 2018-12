Trumps tidligere advokat: – Det er trist at jeg må ta ansvar for hans skitne handlinger

USAs president Donald Trump var klar over at det var galt å utbetale «hysjpenger» til to kvinner like før valget, sier hans tidligere advokat Michael Cohen.

Pengene gikk til tidligere Playboy-modell Karen McDougal og pornostjernen Stormy Daniels, som begge hevder å ha hatt en affære med Trump. De skal ha fått pengene for å holde tett om de påståtte forholdene.

I et intervju som blir sendt i sin helhet hos ABC News senere fredag sier Cohen at Trump tok grep «fordi han var veldig bekymret for hvordan de kom til å påvirke vinnersjansene hans i amerikanske presidentvalget».

Cohen ble onsdag dømt til tre års fengsel, etter å ha erklært seg selv skyldig i blant annet brudd på loven om valgkampfinansiering og for å ha løyet for kongressen.

Ingenting ble gjort uten Trumps godkjenning

Trump selv har sagt at han aldri ba Cohen å bryte loven, men den nå straffedømte advokaten avfeier dette som ren løgn.

– Selvfølgelig, svarer Cohen på spørsmål om hvorvidt Trump var klar over at det var galt å betale for Daniels' og McDougals stillhet.

– Jeg tror ikke det finnes en eneste person som tror på det, svarer Cohen på spørsmål om hvorvidt det stemmer at Trump aldri ba ham om å bryte loven.

Videre understreker han at ingenting ble gjort i organisasjonen rundt Trump uten at det først ble tatt opp med Trump selv.

– Mannen forteller ikke sannheten

– Han ba meg om å ordne disse utbetalingene, han beordret meg om å involvere meg i disse tingene, sier Cohen.

– Han vet sannheten. Jeg vet sannheten. Andre vet sannheten. Og her er sannheten: USAs befolkning, verdens befolkning, tror ikke på det han sier. Mannen forteller ikke sannheten. Og det er trist at jeg må ta ansvar for hans skitne handlinger, fortsetter 52-åringen.

Nekter å være kjeltring

Cohen forteller i intervjuet med «Good morning America» at han er ferdig med å lyve.

– Jeg er ferdig med å lyve. Jeg er ferdig med å være lojal mot president Trump.

Han forteller at han mener at var lojal mot noen som han mener ikke fortjener lojalitet.

– Jeg nekter å være kjeltringen i denne historien, sier Cohen.

Trump benekter å ha hatt en affære med noen av de to kvinnene som ble betalt hysjpenger kun uker før det amerikanske presidentvalget.