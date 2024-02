Trump og Biden besøker grensegjerdet på samme dag

Etter alle solemerker vil høstens presidentvalg i USA stå mellom Donald Trump og Joe Biden.

På skuddårsdagen har begge reist til grensa mot nabolandet Mexico for å sette fokus på en av de viktigste valgkampsakene innenlands: Innvandring.

2,5 millioner papirløse krysset grensa til USA i løpet av fjoråret. Meningsmålinger viser art et flertall av amerikanerne nå støtter byggingen av en grensemur. En måling utført for TV-kanalen NBC viser at velgerne har mer tiltro til Trump enn til Biden når det gjelder innvandring.

Trump hadde samme reiseplaner som Biden på skuddårsdagen. Her hilser han på soldater i Eagle pass. Foto: Go Nakamura / Reuters

Donald Trump besøker grensebyen Eagle Pass i Texas, mens Biden har ankommet Brownsville i Rio Grande-dalen drøyt 520 kilometer unna.

Området får ofte besøk av store mengder migranter som prøver å krysse grensa, og presidenten skal møte grensevoktere og diskutere behovet for en tverrpolitisk avtale.

– Det er på tide å handle. Det er et desperat behov for mer ressurser for å sikre grensene våre. Vi kan ikke vente lenger, sa Biden etter å ha fått en orientering om arbeidet på grensa.

Han kom med en direkte oppfordring til Trump.

– Jeg har hørt at min forgjenger er i Eagle Pass i dag. I stedet for å be kongressmedlemmer om å blokkere vedtaket, slå deg sammen med meg og ber kongressen om å vedta grensesikkerhetspakken.

– Husk hvem vi jobber for. Det amerikanske folket. Vi kan få alt til når vi jobber sammen. Vi er de forente stater, sa Biden.

Mislykket hjelpepakke

Grensebesøket kommer etter at Biden mislykkes med å få gjennomslag hjelpepakken i Kongressen, som foruten bistand til Ukraina og Israel, også inneholdt finansiering til å sikre grensa mot Mexico.

Finansieringen skulle sørge for raskere saksbehandling av migrantsaker og åpne for umiddelbar deportasjon dersom mottakssystemet ble overbelastet.

Biden har anklaget Trump og republikanerne for å sabotere avtalen som har blitt forhandlet frem gjennom måneders dragkamp i Kongressen.

Trump har varslet at han vil intensivere sin kamp mot ulovlig innvandring dersom han blir president. Han vil blant annet fortsette byggingen av grensemuren og tvinge migranter til å vente i Mexico i påvente av asylbehandlingen.

– Trump vil presentere sin plan om å sette USA først og sikre grensen vår umiddelbart når han blir president, sa Trumps pressesekretær Karoline Leavitt før besøket.

– Visste ikke om Trump

Bidens besøk skal være et forsøk på å vise at grepene han har innført har virket. I Brownsville har tallet på grensepasseringer sunket i januar, skriver nyhetsbyrået AFP.

I Eagle pass, hvor Trump har reist, har den republikanske guvernøren Greg Abbott satt inn soldater for å patruljere elva som skiller USA fra mexico.

At de to rivalene besøker det samme området på samme dag, har naturlig nok fått oppmerksomhet.

– Jeg planla å reise hit på torsdag. Det jeg ikke visste var at min gode venn tilsynelatende også kommer, sa Biden til reportere før besøket.