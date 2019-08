Det er i kjent stil via Twitter at Donald Trump kunngjør at det ikke blir noe av det planlagte besøket i Danmark 2-3. september.

Planen var at Trump skulle komme til Danmark etter å ha besøkt en annen nær alliert av USA, Polen. Han skal også delta på en markering i forbindelse med at det er 80 år siden 2. verdenskrig startet 1. september 1939..

– Danmark er et veldig spesielt land med et utrolig folk, men basert på statsminister Mette Frederiksen kommentarer om at hun ikke er interessert i å diskutere kjøp av Grønland, utsetter jeg møtet, skriver Trump.

Byen Tasiilaq på Grønland blir neppe amerikansk med det første Foto: Lucas Jackson / Reuters

En absurd diskusjon

Mette Frederiksen har kalt Trumps forslag en absurd diskusjon, etter at Trump flere ganger har uttalt at han og USA kunne tenke seg å kjøpe denne selvstyrte delen av kongeriket Danmark.

– Grønland er ikke til salgs. Grønland er ikke dansk. Grønland er grønlandsk. Jeg håper virkelig at dette ikke er noe som er alvorlig ment, sa Mette Frederiksen da hun sist lørdag besøkte Grønland.

Donald Trump fulgte seinere opp med å takke Mette Frederiksen for å være direkte i sin reaksjon og dermed spart både USA og Danmark for en rekke utgifter.

– Det takker jeg henne for, og jeg ser fram til å finne en ny dato for et besøk i framtiden skriver Trump på sin twitter-konto.

Den amerikanske presidentens avlysning skjedde bare noen timer etter at den amerikanske ambasadøren til Danmark, Carla Sands, hadde tvitret at alt nå var klart for Trumps besøk.

Det var 15. august avisen The Wall Street Journal med bakgrunn i anonyme kilder skrev at Donald Trump overvejde å kjøpe Grønland. 18. august sa så Larry Kudlow, som er økonomiske rådgiv er i den amerikanske presidentadministrasjonen, at de var i igang med å se på muligheten for et mulig kjøp av Grønland. Dette ble så bekreftet av Trump selv, ut i fra det han klate «et strategisk synspunkt».

Trumps uttalelser om at han og USA kunne tenke seg å kjøpe Grønland, ble først sett på som en spøk. Men den amerikanske presidenten gjentok for første gang offentlig seinest sist søndag at det kunne være en god i de at USA overtok øyen.

Grønland, som er verdens største øy, er geografisk en del av Nord-Amerika, men har politisk helt siden middelalderen vært en del av Europa. Etter at unionen mellom Norge og Danmark ble oppløst i 1814 ble Grønland en dansk koloni.

Norge forsøkte å okkupere en del av Øst-Grønland på 1930-tallet, men trakk seg ut etter at Danmark vant i «Den faste domstol for mellomfolkelig rettspleie i Haag».