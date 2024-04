Saken kort oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Mandag vil en total solformørkelse kunne sees over en rekke delstater i USA, et fenomen som krever at månen sett fra jorden dekker solen helt.

Selv om total solformørkelse skjer hvert år i snitt, er det sjeldent at den kan sees i et befolket område.

Fenomenet har ført til stor økning i turisme og priser på overnatting og flybilletter.

Den totale solformørkelsen har også ført til kontrovers, med fengsler som stenger for besøk og innsatte som saksøker fordi de mener det forhindrer dem i å praktisere sin religion.

Astrofysiker Vegard Rekaa beskriver opplevelsen av en total solformørkelse som en av de største.

I Norge var det sist total solformørkelse på Svalbard i 2015, og neste gang vil være 20. april 2061.

Mandag kan amerikanere se et fenomen de må vente 20 år til neste mulighet til å observere.

Da en stripe total solformørkelse en rekke delstater.

Som navnet antyder, betyr en total solformørkelse at månen sett fra jorden dekker solen helt.

– Hvis ikke man blir en som reiser etter solformørkelse, så kan det fort ta et helt liv før man får opplevd en total solformørkelse, sier astrofysiker og daglig leder ved Solobservatoriet, Vegard Rekaa.

Ulike solformørkelser Ekspander/minimer faktaboks En solformørkelse skjer når månen passerer mellom sola og jorda. Når de tre står på rett linje og månen helt eller delvis skygger for solen, får vi solformørkelse.

På 2000-tallet var/blir det fire totale solformørkelser synlig på Svalbard: 1. august 2008, 20. mars 2015, 20. april 2061 og 11. mai 2097.

Total solformørkelse har stor astronomisk, geofysisk og geodetisk betydning

Man må bruke spesialbriller for å se en solformørkelse. Dette både på grunn av synlig sterkt lys og UV-stråling. Total formørkelse: Her dekker månen solen fullstendig. Man kan se solskiva som en lysende ring rundt månen. Men kan se koronaen, den ytterste atmosfaøren til sola. Skyggen beveger seg østover og gir en smal stripe på jorden, som kalles totalitetssonen. Den er aldri mer enn 26,4 mil bred. En total solformørkelse kan maksimalt vare i 7 minutter og 34 sekunder. Ringformet formørkelse: Når månen er for langt vekk fra jorden til å dekke hele solen. Solen vil da sees som en svært lyssterk ring rundt månen. Delvis formørkelse: Når man ser månen dekke deler av solen, får man en partiell eller delvis formørkelse Kilde: Store norske leksikon

– Er man stedbundet, skjer det ekstremt sjelden, legger han til.

Sees sjeldent

For selv om total solformørkelse ifølge Rekaa i snitt skjer to ganger hvert år, skal det mye til at fenomenet kan sees i et befolket område av verden.

8. april er det Nord-Amerikas tur: NASAs kart viser en stripe fra Stillehavskysten ved Mexico, på skrått østover gjennom 15 amerikanske delstater og mot østkysten av Canada.

NASAs kart over hvordan den totale solformørkelsen vil bevege seg over USA. Illustrasjon: NASA

I tillegg vil 48 delstater kunne se delvis solformørkelse.

Ønsket om å få oppleve den totale formørkelsen, har ført til at mange overnattingssteder har satt opp prisene og vært fullbooket i lengre tid.

CBS News har snakket med Susan Hochman fra New York by som har betalt 650 dollar, rundt 7000 kroner, for en natt ved et Best Western-hotell i Saranac Lake, som vanligvis tar rundt 99 dollar per natt.

Noen av menneskene som møtte opp for å se total solformørkelse i Frognerparken 1. august 2008. Dette var den første totale solformørkelsen på norsk område siden 1954. Foto: Sara Johannessen Meek / NTB

Hun har planlagt å se formørkelsen i sju år, men bestilte ikke rommet før oktober i fjor, noe hun angrer på.

– Jeg syntes det var galskap. Jeg døde nesten da de oppga prisen på 650 dollar, men i det minste kunne jeg booke bare den ene natten jeg trenger, sier hun.

Enorm turisme

Ifølge CBS kan turismen rundt solformørkelsen i USA, i beltet der den er total, utgjøre så mye som én milliard dollar, rundt 11 milliarder kroner.

Boligutleie-plattformen Airbnb melder om 1000 prosent økning i søk langs «totalbeltet». Også flybillettene har økt i pris rundt den aktuelle dagen.

Times skriver om solformørkelse-jegere som har reist fra hele verden for å oppleve totalformørkelsen i USA mandag.

ABC News melder at opptil fire millioner mennesker er anslått å reise til den såkalte totalitetssonen. Fra før bor det 31 millioner der.

– Vi anslår at det bli omtrent som 50 Super Bowls simultant landet rundt, sier kartograf og solformørkelsesekspert Michael Zeiler til ABC.

Saksøkte fengsler

Den totale solformørkelsen har også gitt helt andre utfall, som at flere fengsler i sonen stenger for besøk og påbyr de innsatte å holde seg innendørs under formørkelsen.

Ifølge CBS News kutter 23 fengsler i sonen i delstaten besøkstider helt.

Gianna Debenham (6) og Brittany Sunderman, fra Effingham i Illinois, tester solformørkelsesbrillene sammen med andre tilreisende familiemedlemmer på campingen i Makanda i Illinois søndag. Foto: Reuters

Seks innsatte i New York, med ulik religiøs bakgrunn – deriblant en ateist, saksøkte delstatens fengselsvesen etter dette, fordi de mente påbudet forhindret dem i sin grunnlovsfestede rett til å praktisere sin religion.

Argumentet var ifølge AP at en solformørkelse er et sjeldent naturfenomen med stor religiøs betydning for mange.

Torsdag ble det klart at fengselsvesenet snudde, og de seks får lov til å se formørkelsen, mot at de skrinlegger søksmålet.

Delvis i Norge neste år

I Norge var det sist total solformørkelse i 2015, som da kun kunne sees fra Svalbard. Neste som kan sees der kommer 20. april 2061.

Vi ser Juliane Opielka fra Tyskland gå isbjørnvakt på Longyearbyen Camping på Svalbard like før klokken seks om morgenen for den totale solformørkelsen 20. mars 2015. Da var de fleste overnattingsmuligheter i Longyearbyen bortbestilt flere år i forveien. Foto: NTB

– Det har vært flere solformørkelser også synlig fra Fastland-Norge de siste årene, men de har vært delvis, eller partielle, da, sier astrofysiker Vegard Rekaa.

Han beskriver påvirkningskraften til total solformørkelse slik:

Astrofysiker Vegard Rekaa. Foto: Sindre Brække / Privat

– Det påvirker jo veldig mange. Du kjenner at det blir kaldere i lufta. Du merker at det blir mørkere, og blomstene lukker seg som om det er kveld. Fuglene slutter gjerne å synge, og dyrene går i hi.

– Det er en veldig sterk opplevelse, kanskje en av de største, faktisk. Når du tenker på opplevelsen det er å stå i en sånn totalitetssone – opplevelsen av at hele naturen rundt deg rett og slett går i kveldsmodus, den er ganske treffende, sier han.

Nordmenn må nøye seg med å se dagens totale solformørkelse på TV eller nett. I Norge kommer det en delvis solformørkelse som kan sees på Vestlandet 29. mars neste år.

– Føler at man er en del av universet

Også solfysiker Luc Rouppe van der Voort, professor ved Rosseland senter for solfysikk, har opplevd en total solformørkelse. Det var i Belgia i 1999.

– Det er en fantastisk opplevelse, så det er verdt å reise for, sier han.

Han og vennene var heldige, og fikk en glipe i skylaget så de kunne se formørkelsen i all sin prakt.

Luc Rouppe van der Voort, professor ved Rosseland senter for solfysikk. Foto: Universitetet i Oslo

– Vi kunne se koronaen og kromosfæren – en del av atmosfæren som er rød. Man kan se liten rød stripe over den svarte skyggen fra månen. Koronaen er hvitt lys, litt stripete og veldig vakker, beskriver han.

Solfysikeren forteller også at alt blir helt mørkt fra det ene øyeblikket til det neste.

– Det er også spesielt at man føler at man er en del av universet. Og når det skjer en solformørkelse, får man de vakre fargene fra solnedgangen i en ring rundt solen. Det er mye som skjer på veldig kort tid. Du kjenner det på kroppen, fastslår van der Voort.

Han har flere venner som har reist til USA for å se denne formørkelsen. Og selv planlegger solfysikeren en tur til Spania i august 2026 – da det også blir total solformørkelse.