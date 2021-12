Tall fra Danmark kan tyde på at omikron er like farlig som delta

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Fra sykehusene i Sør-Afrika blir det meldt at omikron ser ut til å gi mildere sykdom enn delta.

Det ser ikke danskene på sine sykehus. Lørdag var det registrert 21 pasienter med omikron på danske sykehus.

– Det ser ut til at det blant dem som er smittet med omikron i Danmark, så er det nesten like mange som legges inn på sykehus, som blant dem som er smittet med delta, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Det er mulig å se dette i de danske tallene, dersom du legger til grunn tidspunktet de innlagte ble smittet.

– Hvis du tar høyde for at det tar fem til seks dager etter registrert smitte, til du blir lagt inn, så er det nesten like mange innlagte med omikron som delta, sier Nakstad.

Seks dager før lørdag var andelen omikron i Danmark omtrent 5 prosent. Lørdag var det omtrent 450 innlagte koronapasienter i Danmark. 21 av dem hadde omikron. Det var 4,7 prosent av de innlagte.

3. DOSE: Danmark satser hardt på å gi så mange som mulig oppfriskningsdoser av vaksinen. Det blir regnet som et godt vern mot både smitte og alvorlig sykdom. Foto: OLAFUR STEINAR GESTSSON / AFP

Vet ikke hvor alvorlig

– Vi håper selvfølgelig at de som legges inn med omikron ikke blir like syke som de med delta, sier Nakstad.

Hvordan det går med de tidlige omikron-tilfellene i Norge, kan kanskje fortelle oss litt om sykdomsbyrden. Alle bortsett fra én av deltagerne på det nå godt kjente julebordet i Oslo, fikk symptomer.

– Ingen av dem er lagt inn på sykehus, opplyser bydelslege Tine Ravlo mandag formiddag.

Hun beskriver symptomer som er milde, men poengterer at selv influensalignende symtomer går under kategorien milde. Alle de smittede på julebordet var fullvaksinert og ingen tilhørte risikogruppene for alvorlig koronasykdom.

GODE NYHETER: Bydelslege Tine Ravlo opplyser at alle smittede som var med på bedriftsdelen av det kjente julebordet på Aker Brygge har holdt seg unna sykehuset. Foto: Kristin Aafløy Opdan

Også i England

Britiske myndigheter bekrefter at de har innlagte covid-19-pasienter, smittet med omikronvarianten. Antallet blir det ikke opplyst om.

– Vi har et økende antall som oppsøker sykehusene, opplyser øverste medisinske rådgiver i UK Health Security Agency, Susan Hopkins, til BBC.

Hun poengterer at bare et fåtall av de ominkron-smittede i landet er over 70 år gamle.

– Det er de vi vanligvis ser at får alvorlig koronasykdom på sykehusene. Dette er fortsatt veldig tidlig. Jeg tror vi trenger to uker til for å få et grep om hvor mild eller alvorlig omikron-smitte er, sier Hopkins.

TAR DET ALVORLIG: Den britiske statsministeren Boris Johnson besøkte et vaksinesenter da han kom med advarslene om omikron. Foto: JEREMY SELWYN / AFP

– V oldsom hastighet

Den britiske statsministeren Boris Johnson bekrefter mandag at minst en pasient med omikron har mistet livet.

– Så denne ideen om at omikron er en mildere utgave av viruset, den ideen må vi legge til side. Vi må bare erkjenne at dette er noe som går i voldsom hastighet gjennom befolkningen, sier Johnson.

Den britiske helseministeren Sajid Javid opplyser mandag at omtrent ti omikronpasienter ligger på sykehus i landet.