– Vi ser at utviklinga går feil vei. Situasjonen er veldig alvorlig, sier statsminister Stefan Löfven under en pressekonferanse tirsdag.

Allerede har mange kommuner i Sverige strammet inn på smitteverntiltakene. I dag anbefaler helsemyndighetene at enda flere regioner gjør det samme.

Myndighetene råder Örebro, Jönköping og Halland til å skjerpe restriksjonene. I forrige uke ble rådene skjerpet i flere kommuner.

Dermed har totalt sju regioner i Sverige nå innført lokale smitteverninnstramninger.

Vurderer nasjonale tiltak

Blant restriksjonene er at det ikke bør være flere enn åtte personer rundt et bord på kafeer og restauranter.

Statsministeren oppfordrer svenskene til å unngå fester, bryllup og store begravelser. Han oppfordrer også til å unngå kontakt med personer man ikke bor sammen med og kollektivtransport. Han anbefaler også hjemmekontor.

– Alle må skjerpe seg og ta ansvar. Ikke bare for seg selv, men for andre og for vårt land, sier Löfven.

Kritikere har reagert på at smitteverntiltakene fremdeles kun er råd fra de nasjonale myndighetene, som de lokale myndighetene har valgt å følge opp.

Statsministeren begrunner de lokale tiltakene med at smittesituasjonen er ulik på ulike steder i Sverige.

– Men om det blir nødvendig med nasjonale tiltak, så kommer vi ikke å nøle med å innføre det, advarer Löfven.

Statsministeren ønsket ikke å gå nærmere inn på hvilke tiltak som kan bli aktuelle.

Bratt økning i antall smittede

Totalt har 5969 svensker død i tilknytning til koronaviruset. 124.355 har fått påvist smitte. Det er 3188 flere siden mandag. 553 pasienter er innlagt på sykehus med covid-19.

– Det er en bratt stigning i antall smittede. Sykehusene flere steder har merket dette, sier generaldirektør i de svenske folkehelsemyndighetene, Johan Carlson.

Han sier svenskene fortsatt kan stanse den negative utviklinga sammen.

På spørsmål om hvorfor Sverige ikke innfører et generelt påbud om munnbind, svarer Carlson at de foreløpig ikke tror dette har god nok effekt, men at det kan bli aktuelt på et senere tidspunkt.

Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell sier smitten går i feil retning på flere områder.

– Det har vært en drøy dobling i smittetilfeller de siste to ukene. Det øker sakte, men sikkert i antall på intensivavdelingene, sier Tegnell.

Han sier de også ser en svak tendens til at antallet som dør går opp.