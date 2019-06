Svenskene flyr mindre: – Kan ikke håpe på hjelp fra Jesus

– Jeg synes det er skitbra å slutte å fly.

Det sier en av Sveriges mest folkekjære trubadurer, Stefan Sundström til NRK. Vi møter ham i Stockholm, før han tar toget til Sør-Sverige for å spille konsert.

Sundström var en de første svenskene som offentlig erklærte at han sluttet å fly. Det er to år siden.

Siden den gang har mye skjedd.

Stefan Sundström sluttet å reise med fly for to år siden. Nå reiser han mest med tog. Foto: Kristin Grønning / NRK

11 prosent færre

Flytrafikken i Sverige går nå ned, mens togtrafikken går kraftig opp. Nedgangen for flytrafikken begynte i fjor og trenden fortsetter i år.

Fra januar til mai gikk antall passasjerer ned fem prosent sammenliknet med samme periode i fjor, viser tall fra Swedia som tilsvarer Norges Avinor. Verst er situasjonen for innenriksfly. Der var nedgangen 11 prosent i mai i år sammenlignet med mai i fjor.

– Vår vurdering er at klimaspørsmålet er en av flere faktorer som påvirker utviklingen nå, sier Swedavia-direktør Elizabeth Axtelius til NRK.

Hun viser også til svakere svensk krone og innføringen av flyskatt i Sverige 1. april i fjor som årsaker som påvirker svenskenes flyvaner.

Flystreiken førte i tillegg til færre flyreiser. Men SAS-sjef Rickard Gustafson snakket også om «flyskam» i forbindelse med selskapets underskudd, da han la fram halvårsresultatet i slutten av mai.

Karin Kali Andersson er klimapsykolog og merker at flere er bekymret for klimaendringene. Foto: Kristin Grønning/NRK

Flyskam og klimaangst

Flyskam og klimaangst var fjorårets nye ord i Sverige. Klimapsykolog Karin Kali Andersson merker godt at mange er bekymret over klimaendringene.

– Klimaangst er alle følelsene man får når man forstår at vi holder på å ødelegge jordkloden. Det kan være angst, uro, sorg og depresjon. Og de føler skam, fordi de selv har bidratt til det, sier Andersson.

Mange som oppsøker henne er også sinte og frustrerte.

– Man blir sint, fordi politikerne ikke gjør mer. Og man blir sint på familiemedlemmer, fordi man mener de sløser for mye med ressursene, sier Andersson.

Hun forteller at både unge og gamle, kvinner og menn, oppsøker henne. Men de fleste er i alderen hvor de er gravide eller nettopp har fått barn.

– Når de sitter med den lille babyen, slår det dem plutselig: hva slags framtid er det jeg egentlig kan gi deg?

– Hva slags behandling kan du gi dem som har klimaangst?

– Jeg kan jo ikke endre på klimaet. Iblant kan det handle om å flytte skylden fra seg selv ved å gjøre mer på samfunnsnivå. Man kan gå ut og streike som ungdommene gjør eller gjøre noe som får politikerne til å lytte på oss, sier Andersson.

Streikende skoleelever utenfor Stortinget i mars i år. Foto: Tom Hansen / NTB scanpix

– Jesus vil ikke komme og redde oss

Med gul caps og gitaren i den ene hånda, sjekker musikeren Stefan Sundström trafikktavla i avgangshallen på Centralstationen i Stockholm.

– Det her er dagligstua mi. Når jeg reiser på turne, er det herfra jeg drar, sier Sundström.

Klimaendringene bekymrer stadig flere. Ifølge en undersøkelse gjennomført av SIFO på oppdrag fra WWF i Sverige sier 23 prosent av svenskene at de har valgt bort flyreiser på grunn av klimagassutslippene det siste året. 18 prosent sier at de har valgt tog istedenfor fly.

Sundström sier at han opplevde en panikkfølelse, da han leste rapporter om klimakonsekvensene.

– Det er som å ha kreft. Da må jeg ha behandling. Og hvis jeg er alkoholiker, må jeg på avrusing. Det er det samme med klimaproblemene. Vi kan gi faen og fortsette å drikke, men ...

Han mener hver enkelt av oss må ta ansvar.

– Jesus vil ikke komme ned til jorda for å redde oss. Vi må gjøre noe selv, sier Sundström.

Togtrafikken til himmels

Greta Thunberg har snakket om klima på utallige konferanser og har blitt et forbilde for mange. Foto: GEORG HOCHMUTH / AFP

Titusenvis av barn og unge over hele verden har deltatt i klimastreikene inspirert av 16 år gamle Greta Thunberg.

Mange følger nå hennes eksempel om å slutte å fly og ta toget isteden.

I Sverige økte togtrafikken med åtte prosent i første kvartal i år. Bestillingene for sommeren har økt med 32 prosent sammenlignet med i fjor, ifølge SJ, Statens Järnvägar.

En av årsakene er debatten rundt flyskam og klimaangst, sier visepresident Thomas Silbersky i den internasjonale avdelingen i SJ.

– Vi merker det på strekningene hvor fly og tog konkurrerer, og der velger mange flere toget. Så det er klart det merkes og vi synes det er kjempepositivt. Men vi vil heller snakke om togskryt enn flyskam, sier Silbersky til NRK.

SJ har satt igang den største satsingen for togselskapet på 30 år. Satsingen ble lansert høsten 2017. Selskapet skal investere ni milliarder kroner i nye hurtigtog og ruste opp de gamle togene. Ifølge SJ vil de doble togkapasiteten.

– Hvor mye har dere å takke Greta Thunberg for med tanke på økningen av togpassasjerer?

– Greta Thunberg har satt i gang noe, fordi hun snakker om miljøproblemene. Men hun snakker også på vegne av den nye generasjonen. Alt vi gjør i dag er langsiktig og for den nye generasjonen. Der er Greta Thunberg en fantastisk talsperson, sier Silbersky.

Stefan Sundström tar siste finspuss, før han tar toget til konserten i sør-Sverige. Foto: Kristin Grønning/NRK

– Hva faen skal vi håpe på?

Selv om Stefan Sundström selv har sluttet å fly, liker han ikke ordet flyskam.

– Jeg er litt skeptisk til skam. Jeg tror ikke man får mennesker til å slutte å fly på grunn av skam. Skam leder aldri til noe bra, sier Sundström.

Han mener han ikke ofrer mye selv om han har droppet flyturene, fordi han først og fremst spiller konserter i Norden.

Likevel mistet han et oppdrag han fikk tilbud om fra Olavsfestdagene i Trondheim, fordi han ikke lenger vil fly. Han synes likevel det er verdt det.

– Jeg har barn og barnebarn og de spør meg: hva faen skal vi håpe på? Et svar jeg kan gi, er at jeg kan gjøre dette. Det er en kraftig markering, for du blir sett på som litt sær, når du sier at du skal slutte å fly. Men for meg handler det om å gi håp ved å handle, sier Sundström.

