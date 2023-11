Støre: – Det er sterkt å være her

– Det er sterkt å være her fordi de reiser jo fra den mest brutale krigen og så kommer de til det veldig velorganiserte Norge. Her er det politi, grensekontroll, NAV, flotte folk som tar imot. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

– Så jeg håper de skal få følelse av trygghet, at de bli sett og at de får den hjelpen de trenger. Er det noe helsebehov så er det flotte helsefolk her som hjelper til. Barna får leker og klær hvis de trenger det så de skal bli tatt imot på en god måte, sier Støre.

Statsministeren på vei inn til mottakssenteret på Gardermoen. Foto: Milana Knežević / nrk

Flyet som Utenriksdepartementet har satt opp for å få de rundt 80 norske statsborgerne trygt tilbake til Norge fra Gaza, tok av fra Kairo i Egypt lørdag ettermiddag. Flyet lander på Gardermoen lørdag kveld.

De evakuerte vil først bli møtt av grensepersonell når de kommer ut av flyet. Deretter blir de møtt av helsepersonell og et mottaksteam fra Ullensaker kommune.

270 har bedt om bistand

I alt har 270 norske statsborgere, eller personer som har sterk tilknytning til Norge, bedt om bistand for å komme seg ut fra Gaza.

Lørdag kveld bekrefter Utenriksdepartementet at en ny større gruppe norske borgere har krysset grenseovergangen Rafah til Egypt. Hvor mange som er i denne gruppen er foreløpig uklart.

– Vi er glade for at mange norske borgere har kunnet komme ut av Gaza og nå er på vei hjem til Norge. Utenriksdepartementet fortsetter å jobbe for at alle norske borgere som ønsker det skal få komme ut av Gaza så fort som mulig, sier utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) fredag.