Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) ble tatt imot på rød løper av viseutenriksminister Deng Li på den internasjonale flyplassen i Beijing. En æresgarde hadde møtt opp for å ta imot statsministeren, som deretter ble kjørt i bil til sentrum.

Støre besøker Folkerepublikken Kina for å markere 70 år med diplomatiske forbindelser med Norge. Statsministeren skal møte landet mektige leder Xi Jinping og statsminister Li Qiang. Med i følget er et knipp representanter for norsk næringsliv.

På forhånd har Støre sagt at han vil snakke om klimaendringer og det grønne skiftet, men også Russlands krig mot Ukraina. Kina anklages for å både gi Russland direkte og indirekte støtte i krigen.

– Vi forventer og håper og ber om at Kina bruker sin posisjon til å bidra til at krigen slutter, sier Støre til NRK.

Dette er én av grunnene til at Norge har avvist å starte nye forhandlinger om en frihandelsavtale med Kina. En annen er hensynet til nasjonal sikkerhet.

Støre sier til NRK i Beijing at Norge ønsker samarbeid og handel med Kina, innenfor sjømat, maritim næring og skipsfart. Men det er noen områder Norge også setter grenser for samarbeid, ifølge Støre.

– Kina er ute etter teknologi og informasjon på måter som vi skal være oppmerksomme på og sette grenser for, og det må vi være åpen og tydelige på overfor Kina, sier Støre.

Ikke alle tror Norge enkelt vil få diktere mulige samarbeidsområder.

Ikke bare frem å velge fritt

Kina er ivrig etter å starte nye frihandelforhandlinger, mener statsviter Cui Hongjian. Han er professor ved Universitetet for utenriksstudier i Beijing og en av Kinas fremste Europa-eksperter.

– Jeg tror det er åpenbart at forhandlinger om frihandel kan være en topprioritet for Kina, sier Cui til NRK.

Professor Cui Hongjian tror ikke Norge vil stå fritt til å velge hvilke områder man inngår samarbeid med Kina på. Foto: Fang Yongbin / NRK

Cui mener at Kina også ønsker mer samarbeid om håndteringen av klimaendringer, et problem som Kina, Europa og USA alle må takle.

Men professoren advarer samtidig Norge og Europa mot å tro at man står fritt til å velge hvilke områder man ønsker samarbeid på, og hvilke der man ikke vil samarbeide.

Tidligere statsminister Erna Solberg (H) hilste på Kinas leder Xi Jinping i Kinas hovedstad Beijing i 2017. Det var etter diplomatisk og økonomisk samarbeid med Kina ble gjenopptatt. Foto: Heiko Junge / NTB

– Jeg tror ikke det er rimelig for Europa, eller Norge, å skille klimaendringer fra andre temaer, og si at vi bare skal samarbeide på dette enkeltområdet. Mens man å andre områder kan se økt konkurranse eller til og med konfrontasjon, sier Cui.

– Det kan være veldig urimelig logikk, understreker han.

Ønsker man mer samarbeid, burde det ikke settes begrensninger, mener professoren.

Viktig handelspartner og utfordrer

De siste årene har vestlige land definert Kina som både en utfordring og samarbeidspartner.

Slik har vestlige land omtalt Kina «Kina utgjør USAs mest betydningsfulle geopolitiske utfordring,» konkluderte USAs president Joe Bidens administrasjon i sin nasjonale sikkerhetsstrategi i 2022.

Samme år ble Kina for første kalt en sikkerhetsutfordring av Nato i alliansens nye strategiske konsept.

Noen år tidligere definerte EU Kina som en samarbeidspartner, økonomisk konkurrent og en rival i det internasjonale politiske systemet.

I Norge har Politiets sikkerhetstjeneste blant annet utpekt Kina som en av de største sikkerhetstruslene mot Norge.

Norge må klare å finne en balanse med Kina, Norges største handelspartner etter EU og USA, mener Støre:

– Handel med Kina har stor betydning for norske arbeidsplasser, vår verdiskaping og velferd, sier statsministeren i pressemeldingen.

Norsk næringsliv og Kina Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har med seg en norsk næringslivsdelegasjon når han mandag 9. september starter sitt tre dager lange besøk til Kina. Næringslivsdelegasjonen består blant annet av representanter fra DNV, Equinor, Höegh Autoliners, Kongsberg Maritime, Nordlaks, Norges Rederiforbund, Orkla, Yara International, LO og NHO. – På reisen i Kina vil næringslivsbesøkene være knyttet til det grønne skiftet, grønn skipsfart og sjømat, skriver Statsministerens kontor i en pressemelding. – Bedriftene i delegasjonen representerer disse næringene og har virksomhet i Kina. I tillegg deltar de to største organisasjonene som representerer norsk arbeidsliv. Rundt 160 norske selskaper er aktive i Kina.

Samtidig understreker han at Norge skal «utvise økt aktsomhet overfor Kina» av hensyn til nasjonal sikkerhet.

I løpet av det tre dager lange besøket skal Støre innom Shanghai i tillegg til Beijing. Besøket markerer 70 år med diplomatiske forbindelser mellom Norge og Kina.

