Den britiske innenriksministeren Suella Braverman legger planene frem for parlamentet i ettermiddag. Tiltakene skal få tilbakevirkende kraft for alle som kommer til Storbritannia over Den britiske kanal fra og med i dag.

Regjeringen ønsker å hindre de økende mengdene folk som kommer til landet i småbåter fra det europeiske fastlandet ved hjelp av menneskesmuglere. I fjor kom det 45.000 til Storbritannia den veien. I 2018 var tallet 300.

Å få bukt med denne småbåttrafikken var ett av fem løfter statsminister ga i begynnelsen av dette året.

Rekordmange migranter kommer til Storbritannia sjøveien. Foto: BEN STANSALL / AFP

– Vi vil vedta nye lover for å stanse småbåtene og forsikre oss om at hvis du kommer til dette landet ulovlig, så blir du pågrepet og fjernet raskt, sa Rishi Sunak i januar.

«Et bedrag»

Dagens lov vil innfri dette løftet, sa Suella Braverman da hun la frem det nye lovforslaget i Underhuset i parlamentet i dag. Det har som mål å få slutt på den farlige og det regjeringen kaller «ulovlige» migrasjonen til landet.

– Mange kommer fra trygge land, som Albania. Alle reiser gjennom Frankrike, sa Braverman. Og la til at dette koster britiske skattebetalere rundt 6 millioner pund om dagen.

Hun mener dagens asyllovgivning ikke lenger er egnet.

– Denne loven innebærer at innenriksministeren har en plikt til å sende migranter som kommer ulovlig til landet ut, sa hun.

Unntakene er de under 18 år eller syke.

– Våre sjenerøse asyllover blir brukt mot oss når vi prøver å sende folk ut, sa Braverman videre.

Labours Yvette Cooper kaller lovforslaget kaotisk. Hun viser til at Storbritannia mangler returavtaler med andre land og viser til at regjeringen ikke engang har klart å returnere folk som har fått avslag på sine asylsøknader.

– Nok er nok. Vi har ikke råd til slagord, vi trenger løsninger. Dette er et bedrag som risikerer å gjøre kaoset verre. Storbritannia er bedre enn dette, sa hun.

Juridisk kamp

Menneskerettighetsorganisasjoner mener britenes nye asyllov kan være brudd på FN-konvensjonens rett til å søke asyl. Statsminister Rishi Sunak forsikrer om at forslaget er innefor internasjonal lovgivning.

Det er het debatt og stort engasjement rundt økningen av asylsøkere som kommer til Storbritannia. Foto: SUSANNAH IRELAND / AFP

Regjeringen mener bare de som kommer lovlig til landet skal ha retten til å søke asyl. Men menneskerettighetsforkjempere mener det ikke fins lovlige ruter, annet enn for noen veldig få grupper av folk.

Det er ikke første gang en britisk regjering har gjort forsøk på å hindre folk i å komme sjøveien til Storbritannia. I fjor inngikk Storbritannia en avtale med Rwanda om å sende asylsøkere dit. Der skal søknaden behandles, og hvis den innvilges, får søkeren asyl i Rwanda, ikke Storbritannia.

Men foreløpig har ikke et eneste fly tatt av mot Rwanda fordi planen utfordres i rettssystemet.

Regjeringen minner om de mange hundre tusener av flyktninger som har fått innvilget asyl gjennom lovlige ruter inn i landet de senere årene. Det gjelder blant annet folk fra Ukraina, Afghanistan og Hong Kong.

Statsminister Rishi Sunak besøker i dag Dover, dit mange av migrantene kommer når de når frem til Storbritannia med båt fra Frankrike. Han holder senere en pressekonferanse om lovforslaget.