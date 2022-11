En fotograf har fanget øyeblikket en gummibåt forlater en fransk strand. En gruppe menn bærer farkosten på skuldrene. Bak småløper en mann med et barn på ryggen.

Båten sjøsettes i all hast, et tjuetall mennesker setter seg tett i tett om bord. Så setter den skjøre gummibåten kurs mot England i de kalde bølgene.

De er ikke alene. Dobbelt så mange asylsøkere har kommet over Den engelske kanal så langt i år som til samme tid i fjor. Bar i går kom 972 mennesker i 22 båter, ifølge tall fra forsvarsdepartementet.

Båtmigranter på vei fra Frankrike over Den engelske kanal til Storbritannia i oktober. Foto: Sameer Al-Doumy / AFP

Det har ført til et sammenbrudd i mottakssystemet og en politisk krise for Rishi Sunaks ferske regjering.

Statsråd kaller det en «invasjon»

– Det britiske folk fortjener å få vite hvilket parti som mener alvor med å stoppe invasjonen på sørkysten, sa innenriksminister Suella Braverman i parlamentet nylig.

Bruken av ordet «invasjon» provoserte mange.

Lavere innvandring og kontroll av grensene var et mål da britene gikk ut av EU. Men det er et mål det har vært vanskelig å nå.

Innenriksminister Suella Braverman er i hardt vær på grunn av kollapsen i mottaket av asylsøkere. Foto: HENRY NICHOLLS / Reuters

Både fordi britene har et desperat behov for arbeidskraft de ikke klarer å dekke selv. Og fordi den ulovlige båttrafikken fra Frankrike og Belgia har økt.

Hver tredje kommer fra Albania

Hittil i år har 40.000 migranter kommet over Den engelske kanal. Det er dobbelt så mange som på samme tid i fjor.

De betaler kriminelle nettverk for å komme til Storbritannia sjøveien fra Frankrike eller Belgia. Opprinnelig kommer de fra Afghanistan, Iran, Irak eller Eritrea – men aller mest fra Albania den siste tiden.

En av tre som har kommet over kanalen hittil i år er albanere. De fristes av britiske lønninger som er langt høyere enn albanske.

Denne videoen fra britisk redningstjeneste sist måned viser med all tydelighet at det ikke er ufarlig å reise sjøveien til Storbritannia. Du trenger javascript for å se video. Denne videoen fra britisk redningstjeneste sist måned viser med all tydelighet at det ikke er ufarlig å reise sjøveien til Storbritannia.

Mange migranter har havnet i det overfylte mottakssenteret i Manston i Kent. Når NRK besøker senteret står en gruppe demonstranter utenfor og roper taktfaste slagord.

– Flyktninger er velkomne her. Flyktninger er velkomne her!

De sammenligner forholdene innenfor gjerdene til den tidligere militærleiren med en konsentrasjonsleir, og roper:

– Ingen konsentrasjonsleir. Ingen interneringsleir.

4000 mennesker er stuet inn der det egentlig bare er plass til 1600. Barnefamilier har sovet på gulvet i en måned, der de egentlig bare skulle vært et døgn. Det er utbrudd av flere smittsomme sykdommer.

Lokalpolitikeren Candy Gregory demonstrerer utenfor et mottakssenter i Kent. Hun sier hun hører rop om hjelp fra innsiden. Foto: Gry Blekastad Almås / NRK

– Vi hører de roper om hjelp, sier lokalpolitikeren Candy Gregory til NRK. Hun mener mottaket av migranter er en skam.

– Dette sverter Storbritannias omdømme, sier en annen.

Økningen av asylsøkere har ført til en kollaps i mottaket, som regjeringen selv har innrømmet ikke er godt nok. I tillegg er reisen over Den engelske kanal i små gummibåter svært farlig.

Etter at forholdene i mottakssenteret i Manston i Kent ble kjent, har de gjort forsøk på å rydde opp. Busslaster med asylsøkere er fraktet til hoteller eller venner og kjente andre steder i landet. Men fortsatt bor altfor mange altfor lenge i mottakssenteret.

Ble forlatt på gata i London

Tre afghanerne som ble busset vekk fra mottakssenteret i Kent dagen før, er tilbake utenfor gjerdene. Sikkerhetsvakter hindrer dem i å snakke med NRK. Men en annen afghaner sier at de ble overlatt til seg selv da bussen kom til London.

– De ble sendt til London, men fikk ikke noe sted å være. De snakker ikke engelsk og visste ikke hvor de skulle gjøre av seg, og tok en buss til Dover, sier Arsalon, som ikke vil oppgi etternavnet sitt.

Der møtte de Arsalon og en annen afghaner som hjalp dem tilbake til mottakssenteret.

Folk har hørt rop om hjelp fra asylsøkere i det britiske mottakssenteret i Manston leir. Foto: DANIEL LEAL / AFP

– Etterlater du migranter på Londons gater, innenriksminister?

En reporter spør Suella Braverman, som unnlater å svare. Men spørsmålene rundt håndteringen av den ulovlige og farlige båttrafikken over Den engelske kanal er blitt en politisk krise for den ferske statsråden. Utenfor mottakssenteret krever demonstrantene hennes avgang. De er ikke alene om det kravet.

NRK har kontaktet det britiske innenriksdepartementet for å få en kommentar.

I en e-post skriver de at rekordmange migranter setter mottaksapparatet under et «utrolig press» og advarer folk mot å komme til Storbritannia fra et annet trygt land.

Det demonstranter og menneskerettighetsgrupper mener er «umenneskelige forhold» skremmer kanskje noen fra å komme. Avskrekking var også målet med regjeringens plan om å sende asylsøkere til Rwanda. Den planen venter på en rettsvurdering av om den er lovlig.

Uro i befolkningen

Den frivillige søppelplukkeren John finner stadig rester etter migranter som kommer i land på strendene i Dover. Foto: Gry Blekastad Almås / NRK

Ikke alle er overbevist om at migrantene er så velkomne til Storbritannia. På stranda i Dover treffer vi John, som plukker søppel.

– Jeg har funnet to deler av en gummibåt, på størrelse med et biltak. Og jeg funnet en redningsvest, forteller han.

John mener økningen i båtmigrantene er et stort problem for et Storbritannia som er hardt rammet økonomisk. Inflasjonen er høy, millioner har ikke nok penger til å betale regningene sine, regjeringen legger neste uke frem et budsjett som skal stramme ytterligere inn på offentlige utgifter.

– Det når et punkt der landet ikke lenger er bærekraftig. Befolkningen øker stadig. Jeg tror folk er urolige i dette landet nå. Det er vanskelig.

Kontroversielle tiltak

– For et år siden sa regjeringen at den skulle være tøff med grensekontrollene, men nå ser vi at de ikke klarer det, legger John til.

Asylsøkerne kommer til en vakker kyst, men britiske myndigheter sliter med mottaket av de rekordmange båtmigrantene som kommer over Den engelske kanal. Foto: Gry Blekastad Almås / NRK

Også landets statsminister Rishi Sunak innrømmer at situasjonen er vanskelig. Hans regjering ønsker å gå videre med den kontroversielle planen om å sende asylsøkere med fly til Rwanda. Planen er foreløpig stanset av rettsapparatet

I tillegg pågår det samtaler med Frankrike og andre europeiske land som vil samarbeide om å stanse den ulovlige migrasjonen.

– Vi vil iverksette en rekke tiltak så fort som mulig for å håndtere situasjonen, sier Sunak.