Ifølge bymyndighetene ligger nå 6600 tonn med søppel uhentet på fortauene i den franske hovedstaden.

Det begynner unektelig å lukte. Og de antatt 6 millioner rottene og deres musekolleger i verdens mest besøkte by slipper å gå sultne til sengs.

– De gjennomsøker søppelhaugene. De reproduserer seg der og etterlater seg urin og lort. Vi er bekymret for smittefaren, sier toksikolog Romain Lasseur til avisen Le Parisien om tilstanden i hovedstaden.

Søppelarbeidere streiker

Årsaken til søppelbergene er at franske avfallsarbeidere streiker, og har gjort det i over en uke. Og vil fortsette med streiken i hvert fall frem til mandag.

De har sluttet seg til de store pensjonsprotestene som de siste ukene har preget Frankrike.

Søppelstreiken rammer flere byer, men problemene er foreløpig mest synlig i hovedstaden.

Rundt halvparten av Paris er rammet av søppelkaoset.

Blant annet Latinerkvarteret i 5. og 6. arrondissement, med sine mange bokhandlere restauranter, kirker, museer og det store Sorbonne-universitetet.

Og 16. arrondissement med den velkjente Triumfbuen (landemerket ligger på grensen mellom 16. og 17. arrondissement) og Place du Trocadéro, den kjente plassen med utsikt mot Eiffeltårnet. Og hvor noen av Paris' dyreste boliger finnes.

Også i området rundt Triumfbuen har søplet hopet seg opp. Foto: Thomas Padilla / AP

Det offentlig avfallsselskapet Syctom har måttet stanse driften ved tre søppelforbrenningsanlegg.

Ledelsen opplyser til nyhetsbyrået AFP at de prøver å få sendt søppelbiler til andre av sine anlegg eller lagringsplasser, men at kapasiteten er begrenset. Derfor blir søppelposene liggende.

Søppelhåndteringen i Paris er delt mellom ulike selskap.

Ansatte i private selskap er ikke i streik, derfor er noen bydeler rammet av søppelkaoset, andre ikke.

Streikende ansatte sperrer inngangen til et søppelbrenningsanlegg i Ivry-sur-Seine, sør i Paris. Foto: CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / AFP

Fransk streikevår

For en uke siden stod alle franske tog fordi jernbaneansatte la ned arbeidet. Det samme gjorde flyplassansatte og havnearbeidere i tillegg til lærere og andre offentlig ansatte.

Rundt 1,2 millioner var ute i gatene, for å vise sin misnøye med forslaget om å øke pensjonsalderen i Frankrike.

I dag blir det en ny landsomfattende markering.

Raffineriarbeidere i det franske oljeselskapet Total streiker på åttende dagen. Også arbeidere i andre oljeselskaper, som ExxonMobil, deltar i protestene.

Oljeraffinerier er blokkert, det samme er mottaksterminaler for gass.

Blokadene går utover produksjonen og tilgangen på drivstoff, men det er foreløpig ingen krise ved franske bensinstasjoner.

Også kraftproduksjonen er rammet, men det er foreløpig ingen strømmangel.

Arbeidere i Marseille markerer sin misnøye mot den foreslåtte pensjonsreformen onsdag formiddag. Foto: CHRISTOPHE SIMON / AFP

Streiker mot økt pensjonsalder

President Emmanuel Macron og hans regjering har satt seg i fore å heve pensjonsalderen for franske menn og kvinner. Dette for å hindre at pensjonssystemet bryter sammen økonomisk i fremtiden og få det mer rettferdig, ifølge presidenten.

Den generelle pensjonsalderen er foreslått økt fra 62 til 64 år. Det foreslås også at folk må jobbe i 43 år for å få full opptjening. Flere særbestemmelser for offentlige ansatte skal også bort.

Regelen om at man fra 67 år får full pensjon uten fratrekk, uavhengig hvor lenge man har betalt inn til systemet, skal imidlertid beholdes.

Det siste mildner likevel ikke kritikerne. De hevder at mange i praksis må arbeide langt ut over 64 år for å få full pensjon.

De mener også reformen er urettferdig overfor dem som starter å jobbe i ung alder, ofte i lavtlønte yrker som er fysisk krevende.

Tirsdag kom det til konfrontasjon mellom politiet og fagforeningen CGT utenfor Paris under en streikemarkering. Foto: THOMAS SAMSON / AFP

12–17 år kortere levealder

For yrkesgrupper med tungt fysisk arbeid er aldersgrensen lavere enn den generelle grensen.

Ansatte i avfallsbransjen kan nå gå av med pensjon fra 57 år, ifølge den franske fagforeningen CGT. Hvis reformen gjennomføres vil de måtte jobbe i enda to år, altså frem til 59 år.

– Når jeg blir pensjonist, vet jeg at jeg blir fattig, sier Murielle Gaeremynck til det franske nyhetsbyrået AFP. Hun har jobbet i over to tiår for å holde Paris ryddig, og er blant avfallsarbeiderne som streiker.

56-åringen forteller at hun vil motta en pensjon på mindre enn 1200 euro i måneden, altså rundt 12.000-13.000 norske kroner. Arbeiderne kjemper derfor også for høyere pensjon.

Kollegaen Nail Latreche forklarer at jobben er fysisk tøff og anstrengende, og at de derfor bør kunne ha en verdig pensjonstilværelse.

– Vi jobber i sol, regn og vind. Vi står bak på bilene, der vi puster inn alle typer utslipp. Og vi blir ofte syke av arbeidet, sier Latreche.

Den store fagforeningen CGT hevder overfor AFP at forventet levealder for yrkesgruppen er 12–17 år under snittet for den franske befolkningen som helhet.

– Vår jobb er å holde Paris ren. Ingen av oss er glade for å se at søplet hoper seg opp, sier Julien Devaux til TV-kanalen France 24.

Han er tillitsvalgt i CGT og står streikevakt utenfor ett av forbrenningsanleggene idet han intervjues.

– Men folk forstår at streik er det eneste verktøyet vi har for å forsvare rettighetene våre.

Selv jobber han i avløpsetaten, blant dem som ordner og fikser kloakknettet i hovedstaden. De har i dag en pensjonsalder ved 52 år, altså lavere enn avfallsarbeiderne.

– Jeg kan forsikre deg at tre-fire timer nedi i kloakken, som vi er på en gjennomsnittlig dag, kan sammenlignes med å jobbe 48 timer i strekk.

– Jeg kjenner mange kolleger som er fysisk utslitt når de er i midten av 40-årene. Noen dør før de rekker å pensjonere seg, mange blir syke rett i etterkant, sier Devaux.

Ifølge helseforskere i IRNS har kloakkarbeidere dobbelt så stor risiko for å dø før fylte 65 år enn resten av befolkningen.

– Reformen betyr at hvis vi skal jobbe enda lenger, vil flere og flere ikke få den pensjonen og de pensjonsårene de fortjener, seier Devaux.

Matrester i uhentet søppel gjør at mus og rotter har glade dager. Foto: ZAKARIA ABDELKAFI / AFP

Blir trolig vedtatt

Meningsmålinger viser at tre av fire franskmenn støtter de som streiker. Flere kjente intellektuelle har stilt seg på deres side.

Det samme har en rekke politikere og partier på venstresiden. Men også i midten og på høyresiden er flere imot en endring.

President Emmanuel Macron sier han vil stå på sitt.

Reformforslaget er nå til behandling av det franske parlamentet.

Forslaget antas å få flertall i Senatet, hvor Macrons parti Renessanse og dets allierte har flertall, men går en mer usikker skjebne i møte i nasjonalforsamlingen. Der er Macron og regjeringen avhengig av støtte fra andre konservative partier.

En avstemning i de to kamrene kan komme allerede på torsdag.

Statsminister Élisabeth Borne har antydet at regjeringen kan være villig til å tvinge gjennom pensjonsreformen uten avstemning i parlamentet, gjennom en spesiell prosedyre paragraf 49.3, hvis det blir vanskelig å sanke nødvendig støtte.

Velger regjeringen å bruke denne prosedyren i det betente pensjonsspørsmålet, kan det igjen utløse mistillit mot regjeringen, ifølge franske kommentatorer.