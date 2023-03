Den franske oljegiganten TotalEnergies opplyser at leveranser av drivstoff er innstilt ved selskapets anlegg i Frankrike. 64 prosent av deres raffineriarbeidere streiker i dag.

Også to av Essos raffinerier er rammet av streik.

KONFLIKT: Arbeidere ved et oljeraffineri utenfor byen Le Havre deltar i en avstemning om streiken i dag tidlig. Foto: LOU BENOIST / AFP

– Streiken har begynt overalt. Leveranser er blokkert fra alle raffinerier denne morgenen, sier Eric Sellini, koordinator for det franske fagforbundet CGT. Det melder nyhetsbyråene AFP og Reuters.

CGT sto i spissen for lignende aksjoner i fjor høst. Det førte etter hvert til at bensinstasjoner gikk tomme for drivstoff.

Franske fagforeninger har som mål å få det meste av samfunnet til å stanse i dag. De varsler at streikene i dag skal bli de mest omfattende hittil.

STANS: Passasjerer venter på forsinkede tog i dag tidlig. Foto: BENOIT TESSIER / Reuters

Mange ansatte i offentlig transport skal også streike. Det er ventet betydelige forsinkelser utover dagen. Det meldes allerede at de fleste franske tog når står.

Også lærere er ventet å forlate sine klasserom i dag.

Betent pensjonsspørsmål

Dette er nok en protest mot president Emmanuel Macrons planlagte pensjonsreform.

MÅ TIL: President Emmanuel Macron sier at pensjonsreformen er nødvendig for å kunne beholde pensjonssystemet. Foto: LUDOVIC MARIN / AFP

Den går ut på at franske arbeidstakere må arbeide to år mer før de kan gå av med pensjon ved 64 år.

Pensjonsreformen var sentral i Macrons valgkampanje fjor. Regjeringen sier at endringene må gjøres for å hindre at pensjonssystemet bryter sammen om noen år.

– Hvis vi ønsker å fortsette med dette systemet, så må vi arbeide lenger, sa president Macron sist måned.

Forslaget til reform er nå til debatt i nasjonalforsamlingen.

– Jeg kan forstå at det ikke er mange som ønsker å arbeide to år mer, men det er nødvendig, sier statsminister Elisabeth Borne til fransk TV.

Sterk motstand

Motstanden mot pensjonsreformen er sterk i både parlamentet og blant folk på gata.

AFP skriver at nesten to av tre franskmenn støtter protestene mot pensjonsreformen. Dette ifølge en ny meningsmåling.

ER MED: Politifolk i en by i den nordlige delen av landet deltar i streiken. På banneret står det «Alle sammen forent i sinne». Foto: SAMEER AL-DOUMY / AFP

– De gjør rett i å streike, sier Ali Toure, en 28 år gammel bygningsarbeider som venter på et forsinket tog på en stasjon utenfor Paris.

Politiet venter at inntil 1,4 millioner mennesker skal delta i demonstrasjoner over hele Frankrike i dag.

Den 31. januar deltok 1,27 millioner mennesker i den hittil største protestmarkeringen, ifølge offisielle tall.

Fagforeninger sier at de vil øke presset for å overbevise parlamentsmedlemmer om at de bør stemme nei til reformen.

De truer også med å fortsette aksjonene ved raffinerier og ved jernbanen i flere dager.