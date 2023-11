– Netanyahu har blod på hendene. Selvsagt har han det. Hans politikk har vært å styrke terrorgruppen Hamas, sier Eli Sheva til NRK.

NRK møter kvinnen på en demonstrasjon mot myndighetene i Israel.

Familie og venner av de over 200 gislene som ble tatt av Hamas 7. oktober mener regjeringen gjør for lite.

Eli Sheva er en av 70-80 prosent av israelere som også mener statsminister Benjamin Netanyahu må ta ansvaret for at Hamas kunne angripe forsvarsløse israelere 7. oktober.

Det viser en meningsmåling som Times of Israel har omtalt.

BØNN: Eli Sheva ber myndighetene gjøre mer for å bringe gislene hjem. Her under demonstrasjonen som har pågått i Israel siden angrepet 7. oktober. Foto: Sidsel Wold / NRK

Demonstrant Sheva forklarer hvorfor Netanyahu skulle styrke Hamas.

– Hans politikk har vært å styrke terrorgruppen Hamas ved å svekke den palestinske selvstyremyndigheten (PA) som er vår partner for fred. Det kom med en forferdelig pris 7. oktober, sier Sheva.

– Hamas er det israelske trumfkortet

Mange politikere, kommentatorer og forskere er enige. Politikken til Israels lengst sittende statsminister Benjamin Netanyahu har slått tilbake med grusom kraft.

Erik Skare er Midtøsten-forsker ved Universitetet i Oslo.

– Hamas har jo vært en svært beleilig erkefiende, fordi Hamas er det israelske trumfkortet som brukes for å ikke oppheve blokaden av Gaza, sier Midtøsten-forsker ved Universitetet i Oslo, Erik Skare.

Han er spesialist på palestinsk motstandskamp og statsbygging.

Dollar til Hamas

Siden Netanyahu kom til makten i 2009 har hans politikk vært å motarbeide en palestinsk stat. Oppskriften var å styrke Hamas på Gazastripen og svekke Israels partner for fred som var president Mahmoud Abbas og den palestinske selvstyremyndigheten (PA), skriver forfatter og historiker Adam Raz i Haaretz.

En del av strategien var å sende penger inn til Hamas, via Qatar.

På et møte med partimedlemmer i Likud i 2019 forklarte Netanyahu at økonomisk støtte til Gaza og Hamas er en del av strategien for å holde palestinerne splittet, skriver Jerusalem Post.

UPOPULÆR: Israels statsminister Benjamin Netanyahu under en pressekonferanse i Tel Aviv. Foto: POOL / Reuters

Netanyahu forlot linjen til forgjengeren Ehud Olmert, den siste israelske statsministeren som forsøkte å få til en løsning med palestinerne.

Ifølge Haaretz gav Netanyahu Qatar grønt lys for å innføre rundt en milliard USD til Gaza mellom 2012 og 2018. Pengene skulle gå til lønninger og bedre levekår. Men minst halvparten havnet hos Hamas.

Både pengene og varene som strømmet inn gjennom blokaden styrket også Hamas sin militære kapasitet.

Advarsler

Rundt Netanyahu manglet det ikke på advarsler mot denne linjen.

Tidligere stats- og forsvarsminister Ehud Barak og tidligere etterretningssjef Yuval Diskin fra Shin Bet pekte på at Netanyahus strategi for å holde Hamas aktive og sterke var gal, skriver Haaretz.

I 2019 sa Barak til Israels militære radio Galei Zahal at Netanyahu ofret sikkerheten til israelerne i sør.

I 2021 advarte Shin Bet-sjef Nadav Agraman mot mangelen på dialog mellom PA og Israel, fordi dette svekket de moderate palestinerne og styrket Hamas.

Ved å svekke PA på Vestbredden og sitte med et sterkt Hamas kunne han si til vestlige ledere at Israel ikke har noen «partner for fred», fordi «PA er for svake og Hamas er terrorister». Les også Våpenhvile innført i Gaza: – Det er ruiner og sorg

Hamas regimet fikk også importere en rekke varer og bygningsmateriale som tidligere hadde vært forbudt fra Israels side. Vel vitende om at Hamas kunne bruke både pengene og varene til å styrke selv militært fortsatte den indirekte støtten under Netanyahu.

Kontantene gav også palestinerne mer kjøpekraft og nesten 20.000 fikk også etterlengtede arbeidstillatelser inne i Israel.

Men Hamas har også vært svært viktig for Israel, siden gruppen har klart å opprettholde lov og orden på Gazastripen, sier Skare, for Hamas stort sett har klart å holde de andre væpnede gruppen i ørene, som Islamsk jihad.

Tar ikke ansvar

Den israelske journalisten Barak Ravid skriver i Axios at Netanyahu er den eneste som ikke har ville ta noe ansvar for den gigantiske sikkerhetsfeilen som tillot Hamas-krigere å ta seg inn i Israel og massakrerer over tusen mennesker. Dette har gjort folk rasende og kravet om at han må gå av enda sterkere.

Netanyahu har sagt at etter krigen skal en undersøkelseskommisjon etterforske hva som skjedde, og den vil kunne stille tøffe spørsmål.

Vil ta år å reparere

Statsministerens politiske linje, å behandle en terrorgruppe som en partner og tolerere rakettangrep på bekostning av president Mahmoud Abbas og en palestinsk stat, har resultert i sår det vil ta Israel årevis å hele, skriver kommentator Tal Schneider i Times of Israel.

Forsker Skare er enig i at Netanyahu har regjert ved splitt og hersk-metoden:

– Netanyahu har jo helt åpenbart drevet med en splitt og hersk strategi blant palestinerne, ved at den på ene siden sier han at nei vi kan ikke forhandle med selvstyremyndighetene på Vestbredden fordi de representerer ikke alle palestinerne.

Og når palestinerne har forsøkt å samle seg har Netanyahu sagt at vi kan ikke snakke med palestinerne dersom Hamas er med, for Hamas anerkjenner ikke Israel.

– Det blir som catch-22. En umulig situasjon, der ingen kommer videre, sier Erik Skare til NRK.