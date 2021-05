De 12.000 genmodifiserte myggene er første skritt i å bekjempe gulfebermyggen på øyene som er kjent som Florida Keys, skriver Reuters.

Gulfebermyggen overfører sykdommer som gulfeber, zika og denguefeber.

Så langt er det satt ut seks esker med myggen, som har fått navnet OX5034, i den 195 kilometer lange øygruppen.

De 12.000 myggene er bare første fase. I løpet av de neste ukene skal det settes ut 144.000 mygg, skriver NBC.

Dersom det går bra i første omgang skal det etter hvert settes ut opp langt flere.

I fase to, senere i år, skal det settes ut 20 millioner mygg, skriver Nature.

Myndighetene har godkjent at det blir satt ut 750 millioner av de genmodifiserte myggene, skriver BBC.

Seks slike esker med myggen er satt ut i første omgang. Foto: Marco Bello / Reuters

Er gjort selvlysende

Det er bare de kvinnelige gulfebermyggene som stikker og dermed sprer sykdom.

Selskapet Oxitec har derfor skapt hannmygg som sprer gener som tar livet av jentemygg mens de fortsatt er larver.

Hannmyggene vil ikke dø som larver og vil dermed kunne spre det modifiserte genet videre.

Tanken er at det i løpet av kort tid vil føre til en kraftig nedgang i antall smittende kvinnemygg.

Myggene har også blitt modifisert til å ha et fluoriserende lys. Det gjør at det blir lettere å fange dem etter hvert, slik at man kan forske videre på dem.

Oxitec har vært gjennom en over ti år lang prosess før de nå har fått lov til å sette ut myggen.

1. mai fikk selskapet en eksperimentell godkjennelse fra Det amerikanske miljøvernbyrået EPA.

Dermed var det siste hinderet passert og utplasseringen av mygg kan begynne.

Logoen til myggkontrollen i Florida på et av selskapets helikoptre. Foto: Marco Bello / Reuters

Skeptiske til utplasseringen

Både lokalbefolkning og miljøgrupper er bekymret for at man ikke kjenner godt nok til de langsiktige virkningene.

– Planen er et «Jurassic Park-eksperiment», sier Jaydee Hanson ved International Center for Technology Assessment and Center for Food Safety til The Guardian.

– Hva kan gå galt? Vi vet ikke, fordi de i strid med loven har latt være å gjøre en seriøs analyse av miljøfarene, sier Hanson.

Enkelte beboere i områdene der myggen blir satt ut, mener at de blir brukt som et eksperiment.

– Dere setter samfunnet vårt i fare. Dere ber folk i samfunnet vårt om å være prøvekaniner, sier Barry Wray, leder for miljøgruppen Florida Keys Environmental Coalition.

Noen av de lokale har truet med å sabotere eksperimentet ved å spraye insektmiddel der myggene blir satt ut.

Dersom utplasseringen på øyene i Florida går bra, håper Oxitec å få lov til å sette ut myggene også andre steder i USA.

Tidligere har det vært satt ut genmodifiserte mygg i deler av Brasil, på Cayman-øyene, i Panama og i India.