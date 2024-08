Saken oppsummert: Det britiske atomanlegget Sellafield er skyldig i en rekke brudd som gjelder IT-sikkerhet.

Atomanlegget var sårbare for cyberangrep, ifølge en gransking.

En varsler mener at Norge må bekymre seg mer for Sellafield.

Norske myndigheter sier at de har tett og god dialog med britiske myndigheter om Sellafield.

I juni kjente det britiske atomanlegget Sellafield seg skyldig i en rekke brudd på IT-sikkerhet.

Forrige uke beklaget selskapet. De innrømmer også at sikkerhetsbruddene kan ha truet nasjonal sikkerhet. Det skriver The Guardian.

Bruddene skjedde over en fireårsperiode, fra 2019 til 2023.

Sårbare for cyberangrep

En gransking kom frem til at 75 prosent av anleggets dataservere var sårbare for cyberangrep.

Informasjon som kan ha truet nasjonal sikkerhet lå utsatt til i fire år, ifølge det britiske byrået for atomregulering (ONR).

En gasskjølt atomreaktor ved Sellafield. Reaktoren ble tatt ut av drift i 1981. Foto: DAVID MOIR / Reuters

I en intern rapport trukket frem i retten, som ble laget av et eksternt IT-selskap, heter det at enhver «rimelig dyktig hacker eller ondsinnet innsideperson» kunne få tilgang på sensitiv informasjon.

En test av IT-sikkerheten viste at det var mulig å laste ned og kjøre ondsinnede filer på Sellafields IT-nettverk via phishing-angrep, uten å utløse noen alarmer.

ONR er tydelige på at det ikke er noe som tyder på at sårbarhetene har blitt utnyttet. Sellafield sier at sikkerhetsbruddene er utbedret.

Fakta om Sellafield Sellafield er et atomanlegg i Cumbria nordvest i England.

Atomanlegget lagrer og behandler atomavfall. Det er det største av sitt slag i Europa og har 11.000 ansatte.

Det har blant annet verdens største plutoniumslager.

I 1957 brant det i en reaktor ved Sellafield, som den gang het Windscale. Dette ble regnet som den mest alvorlige kjernekraftulykken før Tsjernobyl-ulykken i 1986.

På 90- og 2000-tallet ble det målt forhøyede nivåer av radioaktivitet langs norskekysten som følge av utslipp fra Sellafield.

Atomanlegget har fått mye oppmerksomhet i britisk presse. Sellafield har lenge vært på norske myndigheters radar. Kilde: Store norske leksikon, DSA, The Guardian.

Sellafield venter nå på hva slags straff de får. Ifølge ONR kommer trolig straffeutmålingen i september.

Sellafield Ltd, selskapet som driver atomanlegget, har ikke besvart NRKs henvendelse om å kommentere saken.

Et av Europas farligste atomanlegg

Sellafield blir regnet som et av Europas farligste atomanlegg, ifølge The Guardian.

I et større graveprosjekt i fjor avslørte avisen flere kritikkverdige forhold. Blant annet at det lekker fra en silo med radioaktivt avfall. Lekkasjen vil trolig vare helt til 2050.

Deler av atomanlegget Sellafield, som ligger i Cumbria i England. Bildet er fra 2021. Foto: Havard Blekastad Almas / NRK

Ifølge avisen ble også Sellafield utsatt for et cyberangrep i desember i fjor. Angrepet skal ha blitt gjennomført av grupper med koblinger til Russland og Kina.

Sellafield har flere ganger avvist dette. I retten ble det likevel påpekt at Sellafields operasjonssentre ikke i tilstrekkelig grad var i stand til å slå alarm eller reagere på testangrep som ble utført.

– En tikkende atombombe

Alison McDermott er en varsler som i flere år har vært kritisk til Sellafield.

– Sellafields beklagelse er et hult og desperat forsøk på å berge ryktet sitt, etter å ha blitt tatt på fersken, sier hun til NRK.

Britiske Alison McDermott har i flere år vært kritisk til Sellafield. Hun er særlig opptatt av det hun mener er en giftig organisasjonskultur ved atomanlegget. Foto: Privat

McDermott ble hyret inn som HR-konsulent ved Sellafield i 2016.

Hun mistet jobben da hun varslet om det hun kaller en «giftig» organisasjonskultur. McDermott mener at kulturen skaper grobunn for større ulykker og villede handlinger som kan få alvorlige konsekvenser.

Hun har også advart mot manglende IT-sikkerhet ved anlegget.

– Sellafield er en tikkende atombombe. Slike sårbarheter har åpnet dørene for angrep, sier hun.

McDermott er gift med en nordmann og har bodd i Norge. Hun mener at også nordmenn bør være bekymret for Sellafield.

– Radioaktivitet forholder seg ikke til grenser. Norge må heve stemmen sin og ta grep, før det er for sent, sier hun.

– Tett og god kontakt med britene

Sellafield har lenge vært på radaren til norske myndigheter.

Meteorologiske og geografiske forhold gjør Norge utsatt dersom det skulle skje en større ulykke ved Sellafield, ifølge en rapport fra 2009.

En «verste falls»-ulykke kan få alvorlige konsekvenser som vil kunne ramme samfunn, miljø og landbruk i flere tiår, heter det i rapporten.

På 90- og 2000-tallet ble det oppdaget høye nivåer av det radioaktive stoffet technetium-99 langs norskekysten, som følge av utslipp fra Sellafield.

Utslippene førte til protester i Norge.

Per Strand er direktør i DSA. Foto: DSA

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) sier at det historisk sett har vært utfordringer ved anlegget. De har flere ganger vært på besøk hos atomanlegget.

– DSA har tett og god kontakt med britene om utfordringer de står overfor i Sellafield, sier DSA-direktør Per Strand.

Han sier at det er svært viktig å ivareta sikkerheten ved atomanlegget.

– Det er avgjørende å avdekke og korrigere forhold som påvirker sikkerhet og som potensielt kan få nasjonale konsekvenser, sier Strand.

– Vi opplever at tilsynsmyndigheten jobber systematisk for å lukke avvik og ivareta sikkerheten ved Sellafield, legger han til.