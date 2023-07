Schiphol innstiller 400 flyvninger som følge av uvær

400 flyginger er innstilt onsdag, inkludert flere avganger til Norge.

Stormen Poly rammer onsdag trafikken til og fra flyplassen, som er en av Europas travleste.

Flytrafikken vil være begrenset fram til klokken 16, sier en talsperson til Reuters.

Foreløpig er tre avganger til Oslo, en avgang til Bergen og en avgang til Stavanger rammet av innstillingene, ifølge en oversikt på flyplassens nettsider.

Rammer togene også

Også jernbanetrafikken i Nederland blir påvirket av Poly, og ved Alkmaar utenfor Amsterdam veltet en lastebil og sperret en viktig motorvei.

PÅVIRKER TOGENE OGSÅ: Folk går om bord på et tog fra Schiphol etter at togene sto stille en periode på grunn av uvær. Foto: RAMON VAN FLYMEN / AFP

Med vindhastigheter på opp mot 40 meter per sekund traff stormen nordsjøkysten.

Trær er blåst over ende, og myndighetene ber folk holde seg inne. Nord i landet har meteorologene sendt ut rødt farevarsel for fire regioner.

Kvinne døde

En kvinne i byen Haarlem, rett vest for Amsterdam, døde etter å ha blitt truffet av et tre som falt over ende i stormen Poly, opplyser det lokale politiet.

I Amsterdam er flere skadet etter at trær falt i bakken og ødela biler og husbåter, melder Reuters.

KRAFTIG VIND: Et tre har veltet over en bil i Haarlem i Nederland. Foto: REMKO DE WAAL / AFP

I havnebyen IJmuiden er det målt sterk storm – som betyr vedvarende vindhastigheter rundt 30 meter per sekund – og værtjenesten Weerplaza sier dette er den kraftigste sommerstormen som noen gang er registrert i landet.

Det er også i IJmuiden de kraftigste vindkastene er målt, med en hastighet rett i overkant av 40 meter per sekund.

Med en tredel av landets areal under havnivå er Nederland spesielt sårbart for ekstremvær og klimaendringer.

Kommer til Norge

Stormen med navnet Poly er Nederlands kraftigste i en sommermåned. Det er også den kraftigste siden januar 2018, ifølge Weeronline.

Restene av stormen kommer til Norge, men vil ikke få samme utslag her, melder Meteorologisk Institutt.

«I morgen får vi opp restene av dette stormsenteret, men frykt ikke, Sør-Norge! Farlig vær er ikke i prognosene, så vi kan puste lettet ut,» skriver Meteorologene på Twitter.

Stormen er ventet å avta i Nederland i løpet av kvelden.