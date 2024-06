67-åringen, som blant annet er kjent for å ha lansert den såkalte 5:2-dietten, ble meldt savnet av kona da han ikke kom tilbake til ferieboligen etter en tur på Agios Nikolaos-stranda onsdag ettermiddag.

Mosley ble sist sett da han forlot stranda i 13.30 tida og var da på vei tilbake til landsbyen Pedi, en fottur som vanligvis bare tar rundt 10 minutter.

Funnet i en grotte

Mosley funnet av et gresk TV-team som var hyret inn for å filme i området, ifølge lokale myndigheter.

Den avdøde ble funnet på en liten hylle i en steinete bakke, skriver BBC. Kroppen ble funnet sammen med en paraply nær et farlig hulekompleks kjent for lokalbefolkningen som «Abyss», skriver den britiske avisen The Sun.

Politiet har foreløpig ikke identifisert liket formelt. En politikilde sier til BBC at den avdøde har vært død i flere dager.

– Døde av heteslag

Mosley ble observert av et overvåkingskamera mens han gikk mot byen Pedi, ikke langt fra yachtklubben i Symi. Foto: Reuters

Forsvinngen skapte et stort engasjement blant lokalbefolkningen, som har bidratt i letingen. Store styrker fra politiet, brannvesen ble kalt ut. Både droner, et helikopter og dykkere har bistått i arbeidet.

– Mosley døde mest sannsynlig av heteslag og dehydrering, sa ordfører Eleftherios Papakaloudoukas på en pressekonferanse, ifølge den britiske TV-kanalen ITV.

Mosley etterlater seg en kone og fire barn.